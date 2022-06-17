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Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

İngiltere'de başkent Londra dahil ülkenin güneydoğu ve doğusu, sıcak hava dalgası altında kalırken, Fransa'da da aşırı sıcak havalar nedeniyle uyarılar yapıldı.

Ekleme: 17.06.2022 - 10:26 Güncelleme: 17.06.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!
İngiltere'de çarşambadan beri etkisini gösteren hava sıcaklığının yarın 35 dereceyi bulması beklenirken, sıcak hava etkisini pazar yağacak yağmurla kaybedecek.

'İberya'dan daha sıcak havalar geliyor'
Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, 'Güney İngiltere'de açık gökyüzü ve oldukça kuru zemin koşullarımız var. Ayrıca, büyük sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın güneyinden özellikle de İberya'dan daha sıcak havalar geliyor. Bu da cuma göreceğimiz türde bir artışa yol açıyor.' dedi.

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

İngilizler, pazar günü yağmurla serinlemeyi bekliyor
Birkaç gün daha sıcaklıkların görüleceğini kaydeden Madge, 'Şu anda, bazı belirsizlikler olsa da hava sıcaklıklarının cuma zirveye çıkacağını ve ardından cumartesi büyük ölçüde daha serin bir gün içinde olacağımızı düşünüyoruz.' ifadesini kullandı.

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

1976'dan beri en yüksek sıcaklıklar
Öte yandan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından Dr. Agostinho Sousa da seyahatlerde kişilerin yanlarında su bulundurmaları, gölgede yürümeleri, güneş kremi sürmeleri ve gün içinde spor yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de en yüksek hava sıcaklığı 35 santigrat derece ile Haziran 1976'da kaydedilmişti.

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Fransa'da da aşırı sıcaklara karşı kırmızı alarm
Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası bekleniyor.

Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Başbakan'dan 'dikkatli olun' uyarısı
Fransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter'dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Kuraklık ve orman yangını korkusu
Yakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı. Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.

Avrupa kavruluyor! İngiltere ve Fransa'da uyarı üstüne uyarı yapıldı!

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