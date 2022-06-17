Avrupa Birliği Komisyonu'ndan dikkat çeken Ukrayna kararı

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. AB Komisyonu, Moldova ve Gürcistan ile ilgili kararını da duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. AB Komisyonu, Ukrayna gibi Moldova'ya da "aday ülke" statüsü verilmesini, Gürcistan'ın adaylık statüsünün ise daha sonra yeniden değerlendirilmesini istedi.



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