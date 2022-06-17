Ataşehir'de gecekondu yandı! Evdeki kediler öldü!

Yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında gecekondunun çatısı çöktü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yapılan kontrolde gecekonduda bakılan çok sayıda kedinin olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri gecekonduda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.