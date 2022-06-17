ABD, Yunanistan için endişeli! Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte çalışmalarını istiyorlar...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ABD ziyareti sırasında sergilediği Türkiye karşıtı tavrı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde de sürdürmesi Ankara-Atina hattındaki gerilimi tırmandırdı.Türkiye'nin, üçüncü taraf olmaksızın doğrudan diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan, bir kez daha gerginliği tercih etti.ABD'den yapılan açıklamada ise Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışmaya teşvik edildi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a, "Yunanistan, Türkiye’nin ana kara kıyılarına birkaç mil ötedeki adalarını silahlandırıyor. Sizin bu konudaki pozisyonunuz nedir? Bunu destekliyor musunuz?" sorusu yöneltildi."Bu konudaki pozisyonumuz birkaç hafta önce duyduğunuz pozisyonla aynı" diyen Price, ülkelerin birbirinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.ABD'li sözcü, iki NATO müttefiki Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıklarını diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ettiklerini kaydetti.AA'nın haberine göre, Price, "Müttefiklerimizi gerilimi daha da artırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette güçlü ortaklar." ifadelerini kullandı.Konuşmasının devamında Price, "Onlar ABD için önemli NATO müttefikleridir ve her ikisini de gerilimi düşürmeye teşvik etmeye devam edeceğiz." diye ekledi.