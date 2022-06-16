Yüzlerce aracı yuttu şehri ikiye böldü: Türkiye tarihinin en büyük felaketiydi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde çekilen fotoğraflardan oluşan seçki ile İstanbul, Ankara ve Bozkurt'ta fotoğraf sergisi açılacak.Bozkurt'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin gazetecilerin çektiği fotoğrafların sergilenmesi için Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti tarafından proje hazırlandı.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanan proje kapsamında 60 fotoğrafın yer aldığı, "Bir Fotoğraf Binlerce Hikaye" sergisi, 18 Haziran'da İstanbul Bağcılar Meydanı'nda, 25 Haziran'da Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde, sel felaketinin yıl dönümü olan 11 Ağustos'ta da Bozkurt'ta ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz, AA muhabirine, 11 Ağustos'ta Türkiye tarihinin en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığını söyledi.Sergi ile afetlere farkındalık sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Yılmaz, "Devletimizin yürüttüğü çalışmaların son durumunu gözler önüne sermek istiyoruz.Devletimiz ilk andan itibaren bölgedeydi. Devlet millet kaynaşmasını en çarpıcı fotoğraflarla sergimizde göstermiş olacağız." ifadesini kullandı.NE OLMUŞTU?Türkiye, tarihinin en büyük sel felaketini geçtiğimiz yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşadı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ), 3 ay boyunca selin vurduğu Bozkurt'un adete röntgenini çekti.Felaketinin yaşanmasına neden ise; Ezine Çayının yatağının daraltılması, aşırı yağış, dere yatağına konutların yapılması, çay yatağına yakın tomruk deposunun bulunması ve çay üzerinde bulunan köprülerin yanlış inşa edilmesi şeklinde sıraladı..YÜZLERCE ARACI YUTTUSel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yüzlerce araç sel sularına kapılarak çamura gömüldü. İlçe adeta savaş alanına dönerken, tahribat havadan görüntülendi.İlçe merkezi selde sürüklenen ağaçlar ve çamura saplanan araçlar ile savaş alanına dönerken, bazı araçların da sokak aralarında yığınlar oluşturması tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.Ezine Çayı kenarında bulunan Sanayi Mahallesi selden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Oto tamir dükkanlarının bulunduğu alanda, çaya yakın kısımlar çöktü.Türkiye'nin en büyük sel felaketinin yaşandığı yer olarak gösterilen Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi'ne sel döneminde metrekareye 161 kilogram, çevredeki köylere ise 453 kilograma varan yağmur yağdı. Yani 1 yılda yağan yağmur 2 günde düştü.Küre Dağları'nın vadilerinden akan yağmur suları buradan Ezine Çayı'na ulaşarak debisini yükseltti..Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen sel ve su baskınları sonucu su seviyesi bazı yerlerde 4 metreye kadar yükseldi. Ezine Çayı, yanında bulunan binaları yıkarken önüne kattığı her şeyi Karadeniz'e kadar taşıdı.Sel felaketi nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirirdi, 8 kişi de kayboldu..Ezine Çayı'na yakın kurulan tomruk deposunu sel yerle bir etti. Selin önüne kattığı tomruklar Ezine Çayı üzerindeki köprülerin tıkanmasına neden oldu. Bu durum selin şiddetini arttırdı. Tıkanan köprüde biriken sel suları çaydan taşarak ilçe merkezi istikametine doğru aktı. Ayrıca binalara çarpan tomrukların yıkıma neden olduğu öğrenildi..