Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı!

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve A.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri A.K. ve A.G. yakalandı.Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve A.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi