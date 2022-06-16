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Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’ Süper Ay’la görüntülendi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük görüldüğü “Süper Ay" tüm dünyada fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülenirken, Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan ve "Abdülhamid Han" adı verilen Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisinin “Süper Ay"la görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’ Süper Ay’la görüntülendi
Ekleme: 16.06.2022 - 13:28 Güncelleme: 16.06.2022 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’ Süper Ay’la görüntülendi
Mersin'in Taşucu Limanında bakım onarım çalışmaları devam eden Abdülhamid Han, kırmızı beyaza boyanıp üzerine Türk bayrağı işlenirken, geminin adı ise önümüzdeki günlerde yazılacak. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay" tüm dünyada fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülenirken, Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan "Abdülhamid Han" sondaj gemisinin “Süper Ay"la görüntüsü hayranlık uyandırdı.

Fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy yaptığı açıklamada, “Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay" tüm Dünya da fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülendi. Silifke'de bu görüntülerden mahrum kalmasın istedim. Türkiyemizin 4. Sondaj gemisi bana güzel modellik yaptı. Arada bulut olduğu için tam istediğim çekim olmadı ama yine de güzel kareler ortaya çıktığını düşünüyorum" dedi.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.


Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.
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