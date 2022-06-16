TÜBİTAK astronot olmak için yapılan başvurunun süresini uzattı!

Türkiye Uzay Ajansı'nın yürüttüğü Milli Uzay Programı çerçevesinde Türkiye'nin uzaya gitmek için hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda uzaya gönderilecek bir astronotun seçimi için başvuru kabul edilmeye devam ediliyor.TÜBİTAK tarafından kabul edilen başvurularla 2 Türk vatandaşı seçilecek ve uzay yolculuğu için gerekli eğitimleri Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak.BAŞVURU SÜRESİ UZATILDITÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada uzaya gönderilecek kişilerin seçimi için yapılan başvurunun başvuru tarihi 23 Haziran'dan 30 Haziran'a uzatıldığı söylendi.Yapılan açıklamada 'Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek' ifadelerine yer verildi.Uzay yolculuğu için yapılan başvuru sayısını Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım 36 bin kişi olarak açıklamıştı.UZAYA GİTMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLARTürk uzay yolcusu olmak için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları sağlamayan adayların başvurusu direkt reddediliyor. Bu şartlar ise şunlar...23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak,Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak,Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak- anlamak, konuşmak ve yazmak,Başvuru yapacak kişinin boyunun 149,5 ila 190,5 santimetre arasında, kilosunun da 43 ila 110 kg arasında olması.