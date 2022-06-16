  • USD: 17,26 - 17,29
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

TOKi 'den gayrımenkul alanlar için E-Devlet üzerinden yeni bir uygulama hayata geçirildi. Artık TOKİ'den yapılan gayrımenkul alım satımlarında banka ya da tapu müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadı. İşte E-Devlet üzerinden başlatılan uygulamanın detayları...

Ekleme: 16.06.2022 - 12:41 Güncelleme: 16.06.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!
TOKİ İdare tarafından vatandaşlara tapu alımında kolaylık sağlayan uygulama hayata geçirildi. Buna göre, TOKİ'den gayrimenkul alıp borcunu peşin ödemiş veya bitirmiş, kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul alıcıları, banka ve tapu müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmadan tapularını e-Devlet üzerinden alabilecek.

Gayrimenkul alıcısı, taksit ve emlak vergisi borcu bulunmama, DASK yaptırmış olma şartıyla tapu almaya hak kazandığı konut veya iş yeri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecek, kendi adına kayıtlı olan konut ve iş yeri bilgilerini görebilecek. Gayrimenkul alıcısı, e-Devlet üzerinden 'TOKİ Tapu Devri İşlemleri' alanına giriş yaparak site yönetiminden aldığı 'borcu yoktur' belgesini sisteme yükleyecek. Alıcı, taahhütnameyi onaylayarak başvurusunu tamamlayacak.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından tapu müdürlüğü, işlemlerin yürütülmesi sırasında gayrimenkul alıcısına ödemesi gereken ücretleri SMS ile iletecek. Bu ödemelerin yapılması ve işlemlerin tamamlanmasıyla gayrimenkul alıcısı adına tapu tescil işlemi sonuçlanacak.

İşlemi sonuçlanan gayrimenkul alıcıları, e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine girerek tapu kaydına ulaşabilecek. İsteyenler harçlarını yatırıp tapu senetlerini Web Tapu sistemi üzerinden alabilecek.

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ise tapu müdürlüğünden gelen bilgiler, gayrimenkul alıcısına iletilerek sorunun giderilmesi beklenecek. Sorun giderildikten sonra vatandaşlar tekrar aynı şekilde başvuru yapılabilecek.

VATANDAŞLAR İŞLEMLERİN AŞAMALARINI E-DEVLET'TEN TAKİP EDEBİLECEK

İşlemler sürerken tapu müdürlüğünden iletilen durum bilgisi, bankalar ve e-Devlet üzerinden paylaşılacak. Böylece vatandaşlar, e-Devlet üzerinden işlemin aşamalarını da takip edilebilecek.

İndirim kampanyasında banka kredisi kullanarak borcunu kapatan alıcıların ise banka lehine ipotek onama belgesi imzalamaları gerektiği için bankaya gitmeleri gerekecek.

Bu arada gayrimenkul alıcılarının mağduriyet yaşamamak için banka şubesi veya e-Devlet üzerinden tapu işlemleri için tapularını adlarına tescil ettirmeleri gerektiği hatırlatıldı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına sert tepki: Esef verici ve talihsiz...
Bakan Dönmez duyurdu! Dev yatırım hayata geçirildi!
Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı kişinin suç kaydının olduğu ortaya çıktı
İyi Parti'den anket şirketlerine tehdit
Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...
Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
Polise saldıran DBP'li Saliha Aydeniz'i kınayamayan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor'
Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı sözde gazetecilerin TSK'nın faaliyetlerini PKK'ya bildirdiği ortaya çıktı!
Sancaktepede yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı
Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
CHP'den FETÖ imamına adreslim ihale!
Mahir Ünal 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtladı!
Yavuz Bingöl'ün acı gününde İBB'den büyük ayıp!
Bakan Soylu 'videoyla ispat' önerisinde bulundu! Yunan vekiller suspus oldu!
PKK'lı vekilden İsveç'e yeni tehdit! Türkiye'nin taleplerini karşılamayın!
Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM'de kabul edildi!
Fed faiz kararı belli oldu!
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç-Finlandiya açıklaması!
Yunan basını Stoltenberg'i 'eşit mesafede durmakla' suçladı!
Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı: Kim Jong-un kendi özel ilaçlarını bağışladı

Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı: Kim Jong-un kendi özel ilaçlarını bağışladı

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Türk Yıldızları nefes kesti!

Türk Yıldızları nefes kesti!

15 yaşındaki fenomen milyonların sahibi oldu!

15 yaşındaki fenomen milyonların sahibi oldu!