Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu'nun kamuoyuna duyurulması programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.Türkiye'ye bugüne kadar 4 milyon 100 binin üzerinde Suriyelinin geldiğini dile getiren Soylu, kalanların ise 3 milyon 700 bin olduğunu söyledi.Soylu, “2-2,5 yıldır Türkiye’de olduğunu tespit ettiğimiz 3 milyon 700 bin kardeşimiz var. 321 bin uluslararası korumaya başvuran var… Yani 4 milyon 100 bin civarında Türkiye’ye gelmiş insan var. Ve biz bunlara sahip çıkıyoruz. Bizim onları barındıracağımız yerlerimiz var.” şeklinde konuştu.Yunanistan’ın göçmen politikasını da ağır şekilde eleştiren Soylu, “45 bin insanı geri ittiler. Kiminin botunu batırdılar, kimisine plastik mermiye vurdular. İnsanlık dışı manzaralar ve buna sessiz kalan bir Batı dünyası var. Doğu’nun altı zengin, Batı’nın üstü zengin. Doğu’nun üstü fakir, Batı’nın altı fakir. Dünyanın kavgası budur. Bu insanların hakkını onlarda bırakmayacağız.” dedi.18 Mart’ta Yunanistan ile yapılan mutabakatı hatırlatan Soylu, “Biz onlarla 18 Mart’ta bir mutabakat yaptık. Dedik ki; eğer sizin tarafınıza geçerlerse Türkiye’ye geri gönderebilirsiniz. Ama kayıt tutacaksınız dedik. Kayıt tutmadılar. İlticaya başvuranları da bize gönderemezsiniz dedik. Ama son 5 yılda gitgide aldıkları mülteci sayısı düştü. Ne zaman geri itmeler başladı, bu rakamlar düşüşe geçti. Yunanistan’daki muhatabımıza dedik ki ‘sizin bize gönderdiklerinizi almayız.’Ne zaman insanlara yaptığınız işkenceye son verirseniz döner alırız dedik. 1,5 yıldan beri kimseyi almıyoruz. Çünkü oraya başvuranların kayıtlarını almıyorlar, nedeni ise uluslararası korumaya başvurulmasını engellemek. Çözümü de insanları iterek, öldürerek, korkutarak bulmuşlar. Peki, Batı niye susuyor?” diye sordu.