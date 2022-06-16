Sancaktepede yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı

Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi, direksiyonuna geçtiği otobüsün gaz ile frenini karıştırınca önce park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak parkhalindeki otomobile çarptı.Kazada otobüsün direksiyonundaki yıkama görevlisi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Havza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilenbilgiye göre, Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi olarak çalışan Mehmet Gündüz, 34 PG 0241 plakalı otobüsün direksiyonuna geçti.İddiaya göre gaz ile frenin yerini karıştıran yıkama görevlisi, fren yerine gaza basınca önce garaj içerisinde park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki birotomobile çarptı. Otobüs, sürüklediği otomobili bina duvarının arasına sıkıştırdı. Kazada yıkama görevlisiMehmet Gündüz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı yıkama görevlisi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altınaalındı. Kazaya karışan otobüs ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.