Polise saldıran DBP'li Saliha Aydeniz'i kınayamayan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polise saldıranvekile tepki gösterememesine sert çıktı.Sosyal medyadan açıklama Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor Allah ellerine fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.CHP POLİSE SALDIRIYI KINAYAMADICHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da polise yumruk atan DBP'li milletvekili Saliha Aydeniz'i kınayamadı. Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili bir basın mensubunun sorduğu soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Doğru değil" demekle yetindi.