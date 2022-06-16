Pençe-Kilit'ten acı haber! P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Opersyon bölgesinde PKK'lı terösitlerin taciz ateşi sonrası bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir KEMİK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'