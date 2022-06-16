Öğrencilerine hazırladığı sorularla AK Parti'ye kin kustu: Sözde doçent özde provokatör!

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Haspolat, 10 Haziran'da öğrencilerine Türk Siyasal Yaşamı Dersi için final sınavı yaptı. Sınava giren öğrenciler hocalarının kendilerine dağıttı testteki soruları görünce adeta şok yaşadı. Haspolat'ın sınav sorularında Ak Parti'ye adeta kin kustuğu görüldü.OLUMSUZLUKLARI SIRALIYIP, SORUYU "DEĞİLDİR" DİYE BAĞLIYORAk Parti'yi yaşanan tüm olumsuzlukların sıralandığı şıkların yer aldığı sorulara yerleştiren Doç. Dr. Evren Haspolat, hukuki açıdan sıkıntıya düşmemek için ise soruların sonunu "değildir" gibi kelimelerle bağladı. Ak Parti'nin ihya ve inşa dönemi, Ak Parti'nin liberal muhafazakar hegomanya dönemi gibi kışkırtıcı sorular ve şıklarla algı oluşturmaya çalışan Evren Haspolat'ın, kelime oyunlarıyla Ak Partiyi hedef alan sınav sorularına öğrencileri de tepki gösterdi.HER SORUSUNDA KİNİNİ KUSTUAk Partiye olan kinini sınav sorularıyla kusan Doç. Dr. Evren Haspolat, sorduğu "Hangisi Ak Parti'nin ilk dönem iktidarında, darbelerle ve derin devletle mücadele söylemine zemin hazırlayan suikast ve saldırı biçimindeki provokasyonlardan biri değildir? Sorusuna ise şık olarak, a-Trabzon'da Rahip Santoro'ya yönelik suikast, b- Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırı, c-Danıştay saldırısı, d- Rus büyükelçisine yapılan suikast, e- Umut Kitabevi'nin bombalanmasını verdi.Haspolat'ın bu tür provokatif soruları ile Ak Parti'yi yaşanan suikast ve bombalamalarla ilişkiliymiş gibi göstererek algı yaratmaya çalıştığı görüldü. Evren Haspolat bir başka soruda ise "Hangisi Ak Parti'nin seçimlerle gelen iktidar partisi olmaktan çıkıp devletleşmesini sağlayan sürecin adımlarından biri değildir?" dedi.. Haspolat, bu soruda verdiği 5 şıkta ise yine provokatif söylemlere imza attı. Yaşanan olumsuzlukları Ak Parti ile yan yana getirdiği sorularıyla öğrencilerine bilinç altı mesajı veren Haspolat'ın, sosyal medya hesabından da yine Ak Parti'yi hedefe oturttuğu görüldü.AK PARTİYİ REJİMİ DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLADIAk Parti düşmanlığını kaleme aldığı yazılarında da işleyen Doç. Dr. Evren Haspolat'ın 2012 yılında yayınlanan "Yeni rejimin yeni kadını" başlıklı yazısında ise eşi hayatını kaybeden kadınlara bağlanan aylıkları hedef aldığı görüldü.Ak Parti'yi kadınları maaşa bağlayarak denetim altında tutmakla suçlayan Haspolat, Ak Parti'yi değiştirmek istediği rejimi kadınlar üzerinden inşa etmekle itham ediyor. Ak Parti'nin amacının maddi sorunu olan kadınlara yardım etmek değil, kadının özel hayatını devletin denetimine almak olduğunu yönünde akla ziyan yazıları da bulunan Evren Haspolat, kadına tanınan hakları ise bir kenara bırakıp ekonomik özgürlüğü elinden alınan kadınların erkeğin kölesi yapıldığını belirtiyor.