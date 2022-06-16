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Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

Annesi tarafından boş bir arsaya terk edilip kendisini bulan sağlık görevlilerince çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildikten sonra fenalaşan Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili son duruma ulaşıldı.

Ekleme: 16.06.2022 - 11:08 Güncelleme: 16.06.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...
Ebru S. 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini doyurup uyuttuktan sonra tarihler 29 Mart'ı gösterdiğinde Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktı.

Bebeği bulan sağlık görevlisi Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin konuştuğu olayda biyolojik anne Ebru S. tutuklandı. Hakkında 'terk' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken de tahliye edildi.

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

TÜM TÜRKİYE'NİN AKLINDAKİ SORU

İsminin Ebrar Nil olduğu öğrenilen ama Nisa bebek olarak hafızalara kazınan minik bebek bakımevine alındı. Yediği mamanın boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. O gündür tüm Türkiye'nin aklındaki soru Nisa bebeğe ne oldu ve şuanda durumu nasıl? Bu soruların yanıtına ise ulaşıldı.

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

50 DAKİKA KALP MASAJI

Sabah 8 sularında gibi yuvada beslenen Nisa bebek, 9 gibi yüzüne mama bulaşmış ve hareketsiz halde yatarken bulundu. Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi 10 dakika boyunca yuvadaki doktor yaptı, kalp masajına 10 dakika boyu da ambulansta devam edildi. Acil servise geldiğinde hala kalbi atmayan ve solunumu da duran bebeğe 30 dakika daha kalp masajı yapıldı. Kimse Nisa bebekten vazgeçmezken o da minik bedeni ile hayata sımsıkı sarıldı. 50 dakikalık kalp masajının ardından kalp ritmi alındı, ardından yoğun bakımda tedavisine başlandı.

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

AĞIR BEYİN HASARI

Yoğun bakıma alındığında genel durumu kötü, bilinci kapalıydı Nisa bebeğin. Zaman zaman ise genel durumunun çok kötü olduğu da kaydedildi. Boğazına delik açarak nefes alması için 'trakeostomi' uygulaması yapılan minik bebek şuanda mekanik destek alıyor.

Kendi başına solunum yapamayan Nisa bebek solunum makinelerden solunum desteği görüyor. Gözleri ışığa da tepki vermiyor. Kusma sonrası akciğere yemek kaçtığı için oksijensiz kaldığı öğrenilen Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu öğrenildi. Ve maalesef çevresel farkındalığı yok. Yani 'vejetatif' durumda.

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

KRİTİK DAKİKALAR ŞUURUNU KAPATTI

Entübe şekilde mekanik ventilatörde takibi yapılan minik beden gün gün yakından takip ediliyor. Yoğun bakıma aldığının 10. gününde ise kalp kasılması yaşadığından müdahale de edildi. Dolaşımının da kötü olduğu öğrenildi. Şuuru kapalı olan bebeğin durumuna ilişkin yuvanın kameralarına bakıldığında 12 dakika hareketsiz kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

TERKTEN SONRA MI BÖYLE OLDU, BAKIMEVİNDE Mİ?

Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin akıllardaki bir diğer soru işaretinin daha yanıtı ortaya çıktı. Talihsiz bebek terk edildiğinde mi bu duruma gelmiş, yoksa bakımevinde fenalaştıktan sonra mı bu kadar ağır bir tablo izlemişti. Bu sorunun yanıtını da tedaviyi yakından takip eden doktorların verdiği öğrenildi.

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

Bebeğin terk edilme tarihinden hastaneye yatışına kadar genel durumu hakkında fiziki muayene yapılamadığından terk edilme dolayısıyla hastalığa yakalanıp yakalanmadığı yaralarının bulunup bulunmadığı noktasında görüş bildirilemeyeceği öğrenilirken, doktorlar ilk muayenesini yapan görevlilerden bilgi ve görüş alınabilineceğini kaydetti.
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