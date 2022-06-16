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NATO'dan flaş 'Türkiye' açıklaması: Çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum."

Ekleme: 16.06.2022 - 16:43 Güncelleme: 16.06.2022 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan flaş 'Türkiye' açıklaması: Çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum
Belçika’nın başkenti Brüksel’de devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg'den Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili övgü dolu bir açıklama geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı bugün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Toplantı öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Austin’e liderliğinden dolayı teşekkür etti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak NATO Madrid Zirvesi’nin güvenlik için büyük önem arz ettiğini belirten Stoltenberg, “Daha tehlikeli bir dünyada caydırıcılığımızı ve savunmamızı nasıl daha fazla güçlendireceğimize dair önemli kararlar alacağız” dedi.

“İNSANLARIMIZI GÜVENDE TUTMAK İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ”
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasında Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik büyük tehditlerle karşı karşıya olunduğunu belirten Stoltenberg, "Savunmamızı nasıl daha fazla güçlendirebileceğimizi görüşeceğiz. Çoğunluğu ittifakın doğu kesiminde olmak üzere doğrudan NATO komutası altında 40 binden fazla askerimiz var ve çok daha fazlası da hava ve denizden desteklenmekte.

Baltık'tan Karadeniz'e kadar çok uluslu savaş gruplarının sayısını 2 katına çıkardık. Fakat, şu an ve gelecekte insanlarımızı güvende tutmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bugün, ittifakımızı güçlü tutmak için önemli kararlar alacağımız Madrid Zirvesi'ne zemin hazırlayacağız” açıklamasında bulundu.
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