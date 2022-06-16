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Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...

Yunanistan'dan son dönemlerde Türkiye karşıtı provokasyon hamleleri gelirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Her fırsatta Türkiye'yi şikayet eden ve diyalog kanallarını tıkayan Miçotakis'ten geri adım geldi.

Ekleme: 16.06.2022 - 10:55 Güncelleme: 16.06.2022 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan'dan geri adım geldi. ABD Kongresinde 'Türkiye'ye F-16 satmayın' diyen Miçotakis'e Başkan Edoğan, ' Benim için miçotakis diye birisi yok' yanıtını vermişti. Her fırsatta Türkiye'yi şikayet eden ve gerilimi tırmandıran Yunanistan'dan bu kez geri adım geldi.

Miçotakis, Yunanistan devlet televizyonu ERT'e verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkiler ve diğer dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...

Başbakanlığı süresince Türk-Yunan ilişkilerinde çok sayıda dalgalanmaya şahit olduğunu ifade eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile martta İstanbul'da yaptığı görüşme için, 'Erdoğan ile görüşmem gerçekten iyi bir havada geçti. Ben de anlaştığımız gibi, gerginliği bir kenara bırakıp, iki ülke arasındaki pozitif gündeme odaklanabileceğimizi bekliyordum.' şeklinde konuştu.

Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...

'TÜRKİYE İLE PAYLAŞAMADIĞIMIZ BİR SORUN OLAMAZ'

Miçotakis, Türkiye ve Türk halkı ile kalıcı, iyi ve dostane komşuluk ilişkileri kurmayı dört gözle beklediğini belirterek 'Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz.' dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında sahada değil, söylemde büyük bir gerginlik olduğuna işaret eden Miçotakis, Yunan halkının ulusal meselelere ilişkin zor zamanlarda kenetlenmiş olacağını savundu.

Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...

Miçotakis, Erdoğan ile tekrar görüşme ihtimaline ilişkin 'Tabiatıyla bir ara buluşacağız. Buluşmalı ve konuşmalıyız.' ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Miçotakis, 'Yaşadığımız zamanın gereği, başka dönemlerin imparatorluk fantezilerinin konu edildiği yayılmacı bir revizyonizm karşısında nasıl cevap vereceğimizdir.' diye konuştu.

Miçotakis, Ukrayna'ya silah göndermenin Yunanistan'ın savunma gücünü olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.
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Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...
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