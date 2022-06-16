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Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı kişinin suç kaydının olduğu ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti grubunda yaptığı konuşmada kürsüye davet ettiği Süleyman Kızıltaş isimli gencin suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kızıltaş'ın '6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar'dan kaydı olduğunu bilgisini paylaşan gazeteci Emre Erciş, Meral Akşener'e "Bu halkı aptal yerine koymaya utanmıyor musunuz?" diye sordu.

Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı kişinin suç kaydının olduğu ortaya çıktı
Ekleme: 16.06.2022 - 12:11 Güncelleme: 16.06.2022 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı kişinin suç kaydının olduğu ortaya çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, her hafta yaptığı gibi bu hafta da kürsüyü bir vatandaşa bıraktı.

KYK YURTLARINI ELEŞTİRDİ

Akşener'in söz verdiği Süleyman Kızıltaş, "KYK yurtları devlet yurtları görünümlü, tarikat ve cemaatlerin at koşturduğu yurtlar haline gelmiştir." ifadelerini kullandı. Gazeteci Emre Erciş, Meral Akşener'in grup toplantısında söz verdiği Süleyman Kızıltaş'ın suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erciş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu halkı aptal yerine koymaya utanmıyor musunuz? Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı ve 'KYK yurtları devlet yurtları görünümlü, tarikat ve cemaatlerin at koşturduğu yurtlar haline gelmiştir.' diyen Süleyman Kızıltaş kimdir? Akşener'in kürsüye çıkardığı şahıs, İstanbul/Avcılar'da ikamet adresi görünen Süleyman Kızıltaş, '6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar'dan kaydı olan birisi. İYİ Parti ve Meral Akşener'in düştüğü acizliğe bakın! KİHBİ yani Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'nda kaydı olan birisine muhtaç olur hale gelmişler. Bu insanlar artık bu kolpaları ne yiyor ne de yemelerine izin vereceğiz."


Meral Akşener'in daha önce kürsüye çıkardığı Deniz Barış Çatal isimli genç, 'Barınamıyoruz' açıklamasında bulunmuş ancak sosyal medya hesabından paylaştığı İtalya gezisi fotoğrafları büyük bir çelişkiye yol açmıştı.

Öte yandan Akşener'in kürsüye çiftçi diyerek çıkardığı Mustafa Boyraz isimli vatandaşın da çiftçilik kaydı olmadığı ortaya çıkmıştı.
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