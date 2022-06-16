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Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek için Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 10 şahsın evine, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
Ekleme: 16.06.2022 - 10:23 Güncelleme: 16.06.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da terör örgütü PKK'nın kurucusu teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlendi.

Kadıköy'de düzenlenen eylemlere PKK sempatizanlarıyla birlikte HDP'li milletvekilleri de katıldı.

Polise yumruk atılan eylemin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti.

Slogan atanlara operasyon

Geçtiğimiz pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için, Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

10 adres belirlendi

Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi.

Avrupa ve Anadolu yakalarında eş zamanlı operasyon

Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı.

Devam ediyor

Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri arandı. Operasyon devam ediyor
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Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
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