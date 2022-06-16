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Bülent Arınç'tan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında skandal açıklamalar! Akıllara Melih Gökçek'in Bülent Arınç'a bakışı geldi!

Bülent Arınç'ın Türk Demokrasi Vakfı toplantısındaki skandal açıklamalarının ardından akıllara Melih Gökçek'in Arınç'a bakışı geldi. O anların görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan video oldu.

Bülent Arınç'tan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında skandal açıklamalar! Akıllara Melih Gökçek'in Bülent Arınç'a bakışı geldi!
Ekleme: 16.06.2022 - 15:01 Güncelleme: 16.06.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Bülent Arınç'tan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında skandal açıklamalar! Akıllara Melih Gökçek'in Bülent Arınç'a bakışı geldi!
AK Parti'nın kurucuları arasında yer alan ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bügün Ankara'da Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına katıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

BÜLENT ARINÇ'I GÖRMEZDEN GELDİ

Toplantı öncesi, protokolde yer alanlarla tek tek tokalaşıp selam veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ı pas geçti.

Toplantıda kürsüye çıkan Bülent Arınç, konuşmasında skandal ifadelere verdi.

O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Arınç'ın skandal ifadeleri sonrası, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenaze töreninde, Bülent Arınç'a bakışı sosyal medyada en çok paylaşılan video oldu.

Bülent Arınç'tan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında skandal açıklamalar! Akıllara Melih Gökçek'in Bülent Arınç'a bakışı geldi!
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Bülent Arınç'tan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında skandal açıklamalar! Akıllara Melih Gökçen'in Bülent Arınç'a bakışı geldi!
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