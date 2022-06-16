Bekir Bozdağ'dan DBP'li Aydeniz hakkında açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ polisi yumruklayan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezlekenin önümüzdeki hafta TBMM'ye getirileceğini belirterek, "Gerisi meclisimizin takdirindedir. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor verildiği takdirde oylamalar sonucunda kaldırılır" ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na fezleke iletişmiş olur. Ondan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir. Bildiğiniz gibi Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan karma komisyon öncelikle konuyu görüşmekte. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor verdiği takdirde konu Genel Kurul’a gelmekte ve Genel Kurul’daki görüşmeler, oylamalar sonucunda eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse, dokunulmazlığı kalkmaktadır.Salihe Aydeniz ile ilgili şu anda TBMM’de bildiğim kadarıyla 80 fezleke var. Bu yeni gelen fezlekeyle beraber 81 fezleke olacaktır. Takdir Meclis’indir. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci kaldığı yerden devam edecektir.