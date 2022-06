Başkan Erdoğan duyurdu! Teşkilatlara 2023 mesajı: Seçime kadar hedef 23 milyon üye

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Sizleri en kalbi duygularımnla selamlıyorum. Seçim takviminden bir yıldan geriye saymaya başladığımız şu günlerden itibaren geçen her gün hazine değerindedir. Derdini anlatmak isteyen her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini görecek şekilde sahayı sıkı tutmalıyız.Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle insanlarımızın umutlarının adresi de yine biz olacağız. Önemli olan bu malzemeyi doğru kullanmaktır. Üye sayısı 11 milyonu geçen bir partinin içinde üslubuyla sıkıntılı olan insanlar vardır. AK Parti ailesi ihtiyacı olan her konuda doğru insanı öne çıkaracak kadar büyüktür. Halka tepeden bakan, geleni kapıdan içeri almayan AK Parti yöneticisi olamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayan AK Parti'de görev üstlenemez. Bunlar bizde mecburidir. Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, şehirlerimiz de zarar görmektedir. AK Parti'nin kaderi ile milletin kaderi et ile tırnak gibi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi hesap bu ilmi misyonun üstüne geçemez. Bileğini bükmeye darbecilerin gücünün yetmediği bu partiye içerden zarar verilmesine izin vermeyiz.TEŞKİLATLARA 2023 MESAJI2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim için zor bir şey değil. Şu an 11 milyonu aşkın üyemiz var. Her bir üyemiz 1 üye daha getirirse seçimi kazandık demektir. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları bunları yapmaya başlarsa mesele bitmiştir. CHP'nin başındaki zat, kadınları bize karşı kışkırtarak onlara iş hayatında yer vermediğimizi iddia etmiş. Kardeşlerimize verdiğimiz, kadınlara verilen destekleri iyi anlatsın diye kadın kollarımızı illere gönderdik. Bir de bu zatın muhafazakar genç kadınlara yönelik sözleri var. Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutanın yapacağı iş başını öne eğip yerine oturmaktır.MASANIN GİZLİ ORTAKLARINDAN AYAR YİYORLARÜlkemizin demokrasi ve kalkınma adımlarından rahatsızlık duyan çevreler umutlarını 2023 seçimlerine bağladılar. Her yolu deneyenlerin artık sabrı kalmadı. AK Parti'yi tökezleterek ülkeyi zor duruma düşürmek isteyenler her yola başvurmaya başladı. Bürokrasiden siyasete hayatının hiçbir başarı olmayan bu zata ülkeyi teslim etmek isteyenlerin amaçları milletin hayrına değildir. Altılı masa sirk çadırından beter bir hale geldi.Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor. Tehdit ediyor.Geçmişlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimize havale ediyorum.Bunlar mı Türkiye''nin güney sınırlarında terörle mücadele edecek? Bunlar mı Karadeniz'deki savaşta tarafları bir araya getirip çözüm arayacak? Bun ları mı dar gelirli vatandaşlarımızı sıkıntıdan kurtaracak? Bunlar mı istihdamı artıracak? Bunlar mı eğitimden sağlığa, ulaşıma tüm alanda mevcut durumu koruyacak?Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Ama şunu da bilmeliyiz dünya bir girdaptan geçiyor. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtacak olan da, herkesin iş ve aş sahibi olmasını sağlayacak olan da biziz.Türkiye'nin AK Parti ile Cumhur İttifakı ile yoluna devam etmesi için milyonlarca sebep sayabiliriz. Bu hakikatlerle milletimizin huzuruna çıktığımızda karşımıza dikilenlerin kağıttan kaplan olduğu anlaşılacaktır.Koronavirüs salgını nedeni ile üretim azaldı. Salgın kaynaklı olumsuzluktan gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte FED'in Amerika'daki adımı. Bu görülmüş bir şey değil. Bizim vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hemen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Destek ve teşvik paketlerimizle her kesimden vatandaşımıza yardım ettik.Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırdık. Türkiye'nin bu noktaya yıllık 36 milyar dolardan geldi. Şimdi 235 milyar dolarlık ihracatımız var. İlk hedefimiz bunu 500 milyar dolara daha sonra da 2 katına çıkarmaktır. Dünyada pek çok ülkede istihdamda sorun yaşarken biz bunu artırdık.Dünya ekonomisi küçülürken, Türkiye ekonomisi büyüdü. Desteklerle çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Korona sonrasında da hiç kimseyi bir başına bırakmıyoruz. Şimdiye kadar bu doğrultuda vergi indirimlerinden, hibelere birçok adım attık. Konutlarda kullanılan doğalgazda yüzde 82'ye varan sübvansiyon sağladık. Serbest piyasa ekonomisi kuralları ile bağdaşmayan fiyat artışları ile mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Şu anki küresel ekonomik krizden de Türkiye'yi alnının akıyla çıkartacağız.Türkiye sağlam altyapısı ile 21. yüzyılın yükselen yıldızı olacaktır. Yeter ki biz bu süreçte umudumuzu asla kaybetmeyelim. Yeter ki biz mileltimizle aramıza kimsenin girmesine müsade etmeyelim.