Bakan Dönmez duyurdu! Dev yatırım hayata geçirildi!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik dağıtım sektörümüz 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdi. 2016-2020 yılları arasında yani Üçüncü Uygulama Döneminde toplam 74,3 milyar TL’lik elektrik dağıtım yatırımı gerçekleştirildi. 2021-2025 yıllarını kapsayan Dördüncü Uygulama Dönemi için bu rakamı 124 milyar TL olarak belirledik. Halihazırda 16 milyar TL’si şebeke, 4 milyar TL’si de diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL’lik bir yatırımı hayata geçirildi" dedi.