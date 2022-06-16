Bakan Dönmez duyurdu! Dev yatırım hayata geçirildi!
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik dağıtım sektörümüz 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdi. 2016-2020 yılları arasında yani Üçüncü Uygulama Döneminde toplam 74,3 milyar TL’lik elektrik dağıtım yatırımı gerçekleştirildi. 2021-2025 yıllarını kapsayan Dördüncü Uygulama Dönemi için bu rakamı 124 milyar TL olarak belirledik. Halihazırda 16 milyar TL’si şebeke, 4 milyar TL’si de diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL’lik bir yatırımı hayata geçirildi" dedi.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik dağıtım sektörümüz 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdi. 2016-2020 yılları arasında yani Üçüncü Uygulama Döneminde toplam 74,3 milyar TL'lik elektrik dağıtım yatırımı gerçekleştirildi. 2021-2025 yıllarını kapsayan Dördüncü Uygulama Dönemi için bu rakamı 124 milyar TL olarak belirledik. Halihazırda 16 milyar TL'si şebeke, 4 milyar TL'si de diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL'lik bir yatırımı hayata geçirildi" dedi.
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