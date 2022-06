ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!

ABD New York'ta akıllaradurgunluk veren bir olay yaşandı. New York'un New Jersey eyaletine bağlı şehrindeki hırsızlık olayı filmleri aratmadı. Bir kuyucumcuya giren hırsızlar 60 saniyede 1 milyon dolar çaldı.Kameraya yansıyan görüntülerde de silahlı ve ziynet eşyalarıyla kaçan bir adam görülüyor.Kapüşonlu ve koyu renk giysiler giyen 8 maskeli soyguncunun kuyurmcuya girmesiyle birlikte, etraf saniyeler içinde birbirine girdi.Hırsızlardan birinin vitrine atladığı, diğerinin ise çalışanları yere yatırdığ görülüyor.Videonun devamında ise soygunculardan birinin girişin yakınında oturan bir çalışana silah doğrulttuğu açıkla görülüyor.Şüphelilerin kısa süre içinde kuyumcuyu terk ettiği ve her şeyin 1 dakika içinde olup bittiği öğrenildi.Mağaza sahibi ise çalınan mücevherlerin değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğunu dile getirdiGörgü tanıkları ise soyguncuların rahat tavırlarından bahsetti.Tanıklardan biri 'Sanki dükkanın sahibi onlardı. 'Herkes yere yatsın' dedi. Çantaları doldurup hiçbir şey yokmuş gibi çekip gittiler' dedi.