  • USD: 17,26 - 17,29
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!

ABD'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. New York'taki bir kuyumcuya giren 8 kişi, 1 dakika içinde 1 milyon dolarlık mücevher çaldı. Olay anbean kameraya yansırken, görgü tanıkları hırsızların rahat tavrına dikkat çekti.

Ekleme: 16.06.2022 - 14:30 Güncelleme: 16.06.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!ABD New York'ta akıllaradurgunluk veren bir olay yaşandı. New York'un New Jersey eyaletine bağlı şehrindeki hırsızlık olayı filmleri aratmadı. Bir kuyucumcuya giren hırsızlar 60 saniyede 1 milyon dolar çaldı.

ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!

Kameraya yansıyan görüntülerde de silahlı ve ziynet eşyalarıyla kaçan bir adam görülüyor.

ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!

Kapüşonlu ve koyu renk giysiler giyen 8 maskeli soyguncunun kuyurmcuya girmesiyle birlikte, etraf saniyeler içinde birbirine girdi.

ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!

Hırsızlardan birinin vitrine atladığı, diğerinin ise çalışanları yere yatırdığ görülüyor.

ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!

Videonun devamında ise soygunculardan birinin girişin yakınında oturan bir çalışana silah doğrulttuğu açıkla görülüyor.

ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!

Şüphelilerin kısa süre içinde kuyumcuyu terk ettiği ve her şeyin 1 dakika içinde olup bittiği öğrenildi.

ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!

Mağaza sahibi ise çalınan mücevherlerin değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğunu dile getirdi

ABD'de kuyumcuda filmleri aratmayan olay: 1 dakikada 1 milyon dolar çaldılar!

Görgü tanıkları ise soyguncuların rahat tavırlarından bahsetti.

Tanıklardan biri 'Sanki dükkanın sahibi onlardı. 'Herkes yere yatsın' dedi. Çantaları doldurup hiçbir şey yokmuş gibi çekip gittiler' dedi.
Bekir Bozdağ'dan DBP'li Aydeniz hakkında açıklama
TBMM'de CHP'li ve HDP'li vekillerden korsan giriş! Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı perdeleyerek Meclis'e soktular!
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’ Süper Ay’la görüntülendi
Yüzlerce aracı yuttu şehri ikiye böldü: Türkiye tarihinin en büyük felaketiydi
Süleyman Soylu, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına sert tepki: Esef verici ve talihsiz...
Bakan Dönmez duyurdu! Dev yatırım hayata geçirildi!
Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı kişinin suç kaydının olduğu ortaya çıktı
İyi Parti'den anket şirketlerine tehdit
Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...
Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
Polise saldıran DBP'li Saliha Aydeniz'i kınayamayan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor'
Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı sözde gazetecilerin TSK'nın faaliyetlerini PKK'ya bildirdiği ortaya çıktı!
Sancaktepede yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı
Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
CHP'den FETÖ imamına adreslim ihale!
Mahir Ünal 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtladı!
Yavuz Bingöl'ün acı gününde İBB'den büyük ayıp!
Bakan Soylu 'videoyla ispat' önerisinde bulundu! Yunan vekiller suspus oldu!
Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı: Kim Jong-un kendi özel ilaçlarını bağışladı

Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı: Kim Jong-un kendi özel ilaçlarını bağışladı

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

İlk kez Rize'nin Kaçkar Dağları'nda görüldü: Yeni türler ortaya çıkabilir

İlk kez Rize'nin Kaçkar Dağları'nda görüldü: Yeni türler ortaya çıkabilir

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...