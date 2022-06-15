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Beyaz Gazete
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Yunan'ı korku sardı: Türkler isterse Atina'yı vurabilir!

Yunanistan'ı son kez uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında Türkiye üzerinden kendileri için yaptıkları korkulu analizlerle yankı buluyor.

Yunan'ı korku sardı: Türkler isterse Atina'yı vurabilir!
Ekleme: 15.06.2022 - 12:13 Güncelleme: 15.06.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Yunan'ı korku sardı: Türkler isterse Atina'yı vurabilir!
Yunanistan'ın, Ege Denizi'ndeki provokasyonları yerini ülkede korkuya bıraktı....

Uluslararası anlaşmalar gereği Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları, uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donattı.

Yunanistan'ın bu hareketlerine karşı en büyük uyarı ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi...

Yunan'ı korku sardı: Türkler isterse Atina'yı vurabilir!

Son ikaz
Yunanistan'ı son kez ikaz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Korku analizleri
Bu uyarı sonrası Yunanistan medyasından hemen hemen hergün endişe manşetleri atıldı.

Gazetelerden televizyon kanallarına kadar Türkiye'nin olası operasyonları hergün ülke medyasında analiz edilirken, yerli SİHA'lardan sonra bir diğer milli üretim olan balistik füze sistemi BORA konuşuldu.

Yunan'ı korku sardı: Türkler isterse Atina'yı vurabilir!

BORA ile Atina'yı bile vurabilirler
BORA'yı analiz eden bir Yunan televizyonu, adaları bu füze sistemiyle vurabileceğini dile getirip, BORA'nın menzilinin Atina’ya kadar ulaşabileceğine dikkat çekti.

Erdoğan'ın sözleri, Mavi Vatan haritası...
Türkiye'nin silah sistemlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon için kararlılık sözlerini verip, Mavi Vatan haritasını gösteren Yunan televizyonunun bu analizleri, an itibarıyla ülkede büyük paniğe yol açıyor.
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