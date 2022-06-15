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Yeni dönem bugün başlıyor! Üç banka belirlendi: Asgari tutar bin TL olacak

Tasarrufların Türk Lirası varlıklarda değerlendirilmesini teşvik için uygulamaya alınan Gelire Endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) için talep toplama bugün başlıyor. Talep toplama Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu senetlerle; BOTAŞ, TPAO, THY ve Türk Telekom gibi dev şirketlerin kârlarına ortak olacak.

Yeni dönem bugün başlıyor! Üç banka belirlendi: Asgari tutar bin TL olacak
Ekleme: 15.06.2022 - 10:19 Güncelleme: 15.06.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Yeni dönem bugün başlıyor! Üç banka belirlendi: Asgari tutar bin TL olacak
Vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirmelerini teşvik edilmesine yönelik amacıyla GES için 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.

Gelire endeksli senet, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki kurumların gelirlerinin, en düşük getiri tutarı garanti edilecek şekilde halka sunulmasıyla oluşuyor.

Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek.

Yeni dönem bugün başlıyor! Üç banka belirlendi: Asgari tutar bin TL olacak

Bununla birlikte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak.

Asgari talep tutarı 1.000 lira olarak belirlenen senetler 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek.

Talep toplama Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senedin vadesi 6 ay olacak.

*Talep toplama: 15-22 Haziran

*Valör: 24 Haziran

*Vade: 182 gün

*İtfa tarihi: 23 Aralık 2022

*Dönemsel getiri: % 5.32

*Yıllık bileşik getiri: % 23.04

*İlk kupon ödeme: 23 Eylül 2022

Bu kapsamda, Gelir Endeksli Senetler (GES) ile yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı talep toplamanın nasıl olacağını şu sorularla cevapladı:

Gelire endeksli olduğu ifade edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Yeni dönem bugün başlıyor! Üç banka belirlendi: Asgari tutar bin TL olacak

Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı? Olacaksa bu oran nasıl belirlenecek?

İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak.

Duyuru ve talep toplama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Bakanlığın internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılacak. Senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.

Üründen faydalanmak isteyen vatandaşlar hangi adımları izleyecek?

Aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak?

Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl veveya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

Yeni dönem bugün başlıyor! Üç banka belirlendi: Asgari tutar bin TL olacak

Ürün hangi bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek?

İlk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek?

Senedin nihai getiri oranı, bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat pay gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla ortaya çıkacak. Hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek.

Sisteme sadece gerçek kişiler mi dahil olacak?

Şirketler dahil olabilecek mi?

Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek

Kur korumalı mevduat hesabınI ya da açıklanan farklı ürünleri kullananlar bunu da kullanabilecek mi?

Anılan hesap veveya ürünleri kullanan vatandaşlar da bu senetleri satın alabilecek.

Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar mı dahil olacak?

Söz konusu ihraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek.
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