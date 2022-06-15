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Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesaj düzenleme için kolları sıvamıştı. Şirketin son olarak 'rahatsız etme' modu için adım attığı bildirildi. Peki, 'rahatsız etme modu' nedir? İşte yeni gelen özellikler...

Ekleme: 15.06.2022 - 12:21 Güncelleme: 15.06.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor
WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Şirket, şimdi de 'rahatsız etme' özelliğini aktif hale getirmeye hazırlanıyor.

Telefonlarda yerleşik olarak gelen 'rahatsız etme' modu açıldığında, tüm gelen çağrılar otomatik olarak sessize alınıyor.

WHATSAPP DESTEK VERECEK

WhatsApp uygulaması da telefonlardaki bu özelliğe destek verecek ve 'rahatsız etme' modu açıldığında, gelen WhatsApp aramaları otomatik olarak sessize alınacak.

Öte yandan uygulama, gönderilen bir mesajı geri alma ve mesaj düzenleme gibi birkaç yeni özellik üzerinde çalışıyor.

WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME

WhatsApp'tan mesaj düzenleme özelliği geliyor. Özellikle şirketin rakibi Telegram'da sıklıkla kullanılan bu özelliğin testleri başladı.

Özelliğin yapısına göre gönderilen mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece aynı mesajı tekrar göndermeye gerek kalmayacak.

Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android'de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.

SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK

WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor.

Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor.

WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı.

Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle, kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapabileceksiniz.

Tüm bu yeniliklerin, testler tamamlandıktan sonra uygulamaya eklenmesi bekleniyor.
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Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor

Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor

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