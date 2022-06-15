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Van’da midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarılan hasta

Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinden 1 liralık 83 metal paranın yanı sıra pil, cam parçaları, taş, vida gibi 233 parça çıkarıldı.

Ekleme: 15.06.2022 - 14:40 Güncelleme: 15.06.2022 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Van’da midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarılan hasta
Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D. (35), yakınları tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi.

233 malzeme çıkarıldı

Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisinde ameliyata alınan Z.D'nin midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 malzeme çıkarıldı.

İki saat süren ameliyat sonucu midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta, birkaç gün içinde taburcu olacak.

Açık ameliyat yapıldı

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Serhat Binici, AA muhabirine, hastanın midesinde değişik çaplarda metal ve taş parçalarının olduğunu tespit ettikten sonra endoskopi yaptıklarını söyledi.

Midedeki parçaları görünce açık ameliyat yapmaya karar verdiklerini anlatan Binici, şu bilgileri verdi:

“Erişkin yaşlarda görülen bir durum değil”

“Ameliyat esnasında çivilerden bir iki tanesinin mide duvarını geçtiğini gördük. Kalın bağırsakta değişik ebatlarda iki metal parça ve iki taş olduğunu izledik. Midesini açtığımızda pil, mıknatıs, çivi, metal para, cam parçası, vidalar olduğunu gördük. Midesini tamamen temizledik. Erişkin yaşlarda gördüğümüz bir durum değil, daha çok çocukluk çağında ve bilinçsizce yutulan yabancı cisimler oluyor. Erişkin yaş grubunda genelde psikiyatri hastaları, mahkumlar veya istismar olaylarında görülebiliyor.”

Yavaş yavaş yeme içmeye başladı

Daha önce de bir hastasının 75 tane çivi yuttuğunu belirten Binici, “Çivilerden iki tanesi soluk borusuna kaçmıştı. O hastamızı da taburcu ettik. Şu an hastamızın sağlık durumu stabil seyrediyor. Yavaş yavaş yeme içmeye başladı. Serviste takip ediyoruz.” dedi.

Doktorlarına teşekkür etti

Hastanın ağabeyi Burhan Demir de karın ağrısı şikayeti yaşayan kardeşini hastaneye getirdiğinde karnındaki cisimlerin tespit edildiğini belirterek, “Bu hastaneye sevk edildi. Burada yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı ve midesinden bu cisimler çıkarıldı. Doktorlara ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.

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