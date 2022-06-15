Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

Ortaköy'de dün saat 18:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kumpircilerin olduğu sokakta 3 kumpir dükkanı ve apart otel sahibi olan evli ve 4 çocuk babası 53 yaşındaki Yüksel Duman dan bir süredir haber alamayan yakınları ara sıra uğradığı ikinci bir evine gidip baktı. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağırıp içeri girdiler korkunç manzara ile karşılaştılar.Yüksel Duman'ı hareketsiz görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Evde yapılan incelemelerde Yüksel Duman'ın elinde tabanca, yerde 1 adet kovan ve duvarda da bir mermi girişi olduğu tespit edildi. Bedeni üzerinde ise herhangi bir mermi girişi ve çıkışı bulunmadı, vücudunda ise darp ve kesi izine rastlanılmadı. Odadaki masasının üzerinde de çok sayıda kullanılmış enerji içeceği ve alkol bulundu.'ÖLÜMÜMDEN BAHAR SORUMLU'Yapılan incelemelerde başucunda eşine hitaben 'Çocuklara iyi bak, ölümümden Bahar sorumludur' yazılı not bulundu. İncelemelerin ardından cenaze kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Polis Yüksel Duman'ın şüpheli ölümü ile ilgili araştırmalara başladı. Duman'ın, bir süre önce Bahar ismini kullanan Özbekistan uyruklu A.P. ile tanıştığı ve Mecidiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yaşamaya başladıkları öğrenildi. Ancak bir süre sonra ikili arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Kavgaya dönüşen olaylar sonrasında A.P., fiziki şiddet görmesi üzerine evden ayrılarak Güngören'e gitmişti.SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDIOlayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi, şüpheli ölümle ilgili olarak Duman'ın sevgilisi Özbekistan uyruklu A.P.'ye Güngören'de kaldığı evde ulaştı. Kadın ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.