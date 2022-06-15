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Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

İstanbul Ortaköy’de kumpir dükkanı sahibi 53 yaşındaki Yüksel Duman sevgilisi olduğu iddia edilen kadınla yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Vücudunda her hangi bir yara izi olmayan ancak elinde silah bulunan adamın başucunda ‘ölümümden Bahar sorumludur’ yazan bir not bulundu. Polis iş adamının sevgilisi olduğu değerlendirilen ve Bahar ismini kullandığı öğrenilen Özbekistanlı A.P.’yi emniyete götürdü.

Ekleme: 15.06.2022 - 11:42 Güncelleme: 15.06.2022 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!
Ortaköy'de dün saat 18:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kumpircilerin olduğu sokakta 3 kumpir dükkanı ve apart otel sahibi olan evli ve 4 çocuk babası  53 yaşındaki Yüksel Duman dan bir süredir haber alamayan yakınları ara sıra uğradığı ikinci bir evine gidip baktı. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağırıp içeri girdiler korkunç manzara ile karşılaştılar.

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

Yüksel Duman'ı hareketsiz görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Evde yapılan incelemelerde Yüksel Duman'ın elinde tabanca, yerde 1 adet kovan ve duvarda da bir mermi girişi olduğu tespit edildi. Bedeni üzerinde ise herhangi bir mermi girişi ve çıkışı bulunmadı, vücudunda ise darp ve kesi izine rastlanılmadı. Odadaki masasının üzerinde de çok sayıda kullanılmış enerji içeceği ve alkol bulundu.

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

'ÖLÜMÜMDEN BAHAR SORUMLU'
Yapılan incelemelerde başucunda eşine hitaben 'Çocuklara iyi bak, ölümümden Bahar sorumludur' yazılı not bulundu. İncelemelerin ardından cenaze kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

Polis Yüksel Duman'ın şüpheli ölümü ile ilgili araştırmalara başladı. Duman'ın, bir süre önce Bahar ismini kullanan Özbekistan uyruklu A.P. ile tanıştığı ve Mecidiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yaşamaya başladıkları öğrenildi. Ancak bir süre sonra ikili arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Kavgaya dönüşen olaylar sonrasında A.P., fiziki şiddet görmesi üzerine evden ayrılarak Güngören'e gitmişti.

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi, şüpheli ölümle ilgili olarak Duman'ın sevgilisi Özbekistan uyruklu A.P.'ye Güngören'de kaldığı evde ulaştı. Kadın ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

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