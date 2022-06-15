  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,01 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna savaşı için Biden ile Zelensky birbirlerini suçladı!

Joe Biden’in, Rusya'nın savaşa hazırlandığında olduğu yönündeki istihbaratı dinlememekle suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Biden'ın da verdiği sözleri tutmadığını söyledi.

Ukrayna savaşı için Biden ile Zelensky birbirlerini suçladı!
Ekleme: 15.06.2022 - 10:31 Güncelleme: 15.06.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna savaşı için Biden ile Zelensky birbirlerini suçladı!
Ukrayna-Rusya savaşında 4'üncü ay geride kalmak üzere...

24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin doğu illerinde devam ederken Ukrayna'yı savaş bataklığına çektiği iddia edilen ABD ile arasında istihbarat tartışması başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Demokratların düzenlediği bir bağış etkinliğinde, Rusya-Ukrayna savaşının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olduğunu belirtti.

'Zelensky istihbaratları duymak istemedi'
Biden, 'Biliyorum birçok kişi benim abarttığımı düşünecek ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sınırı geçeceğine dair birçok verimiz vardı. Bu konuda hiç şüphemiz yoktu ancak Zelensky bunu duymak istemedi.' ifadesini kullandı.

Biden'ın bu açıklamaları, Alman ZDF televizyon kanalına röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e hatırlatıldı.

Ukrayna savaşı için Biden ile Zelensky birbirlerini suçladı!

'Beni dinlemediler'
Zelensky, 'Ukrayna tarafının bir soru sorması gerekiyor ve bu sorunun hem birçok Avrupalı devlet başkanına hem de ABD Başkanı'na yöneltilmesi lazım. Ukrayna Devlet Başkanı olarak beni önceden dinleselerdi adil olurdu. Neye karşı uyardığımız duyulsaydı.' ifadesini kullandı.

Bununla savaşın başlamaması için önleyici yaptırımları kastettiğini aktaran Zelensky, 'Karadeniz ile ilgili stratejimizin sunumu, bir partner ülke ile bir Karadeniz filosu oluşturmak. Bunu önerdik. Rusya'nın Karadeniz'i bloke edeceğini söyledik.' şeklinde konuştu.

Zelensky, füze programı üzerine de konuştuklarını belirterek 'Bir yıl önce ifade ettim ve kendimizi korumak için ne gibi bir hava savunmasına ihtiyaç duyduğumuza ilişkin program sundum. Sorunuza doğru cevap budur.' ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşı için Biden ile Zelensky birbirlerini suçladı!

'Taleplerimiz yerine getirilmedi'
Ukrayna'nın taleplerinin yerine getirilmediğini söyleyen Zelensky, 'Bana kulak verilseydi, Ukrayna'nın Rus işgalini durdurma şansı daha fazla olacaktı. Söz ettiğiniz sinyallerin hepsi farklıydı. Bakın, her şey öyle gerçekleşseydi, Ukrayna'yı herkes yarın kapsamlı bir işgal olacağı konusunda uyarsaydı, o zaman şu soru ortaya çıkıyor; Hava sahası neden kapatılmadı, bu işgal öncesinde neden bize silah verilmedi ve Rusya Devlet Başkanı'nı (Vladimir Putin) önceden durdurmak için neden geçici yaptırımlar uygulanmadı?' dedi.

Dürüst olunması gerektiğini belirten Zelensky, “Biz buna (savaşa) kendimiz hazırlandık, başlangıçta bizi kimse desteklemedi ve şimdi bize destek verdikleri için tüm ortaklara minnettarım.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Soylu DBP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi: Terör örgütünün esirleri
Ersan Şen'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Bize kızacağına koltuğu bırak
Ukrayna savaşı için Biden ile Zelensky birbirlerini suçladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis yasasının değişimlerini sıraladı
Geçmişi de hareketi kadar kirli! İşte polise yumruk atan terör destekçisi Saliha Aydeniz'in işlediği suçlar...
Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!
Taksim'de bitmeyen çile: Vatandaşları çileden çıkardı!
Yeni dönem bugün başlıyor! Üç banka belirlendi: Asgari tutar bin TL olacak
Profesör de bunu yaparsa! İstanbul'da eşine dehşeti yaşattı
Piyasaların gözü FED faiz kararında! Faiz artırımı yapması bekleniyor!
Öldürülüp su kuyusuna atılmışlardı! Denizli'deki vahşette flaş gelişme
Temmuz zammı için yeni düzenleme! Enflasyon farkı ve ek artış çalışması!
Tarihi anlaşmayla 50 yıllık savaş bitti! Avrupa'ya yeni komşu!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması!
Yunan milletvekilinden Miçotakis'i kızdıracak sözler!
Ankara'da yağış devam ediyor! Hayat felç oldu!
Hulki Cevizoğlu ABD'nin 'Türkiye'de iktidar değişikliği' planını açıkladı!
HDP'li Mithat Sancar'dan ittifak ortaklarına rest!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yuvarlak masa toplantısında!
Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Bursa'da ev fiyatına tay satıldı

Bursa'da ev fiyatına tay satıldı

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Eski kocasını bıçakladı! Savunması şok etti!

Eski kocasını bıçakladı! Savunması şok etti!

Sosyal medya ve internet haberciliğine yeni düzenleme! 14 madde daha kabul edildi!

Sosyal medya ve internet haberciliğine yeni düzenleme! 14 madde daha kabul edildi!