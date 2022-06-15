Ukrayna savaşı için Biden ile Zelensky birbirlerini suçladı!

Ukrayna-Rusya savaşında 4'üncü ay geride kalmak üzere...24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin doğu illerinde devam ederken Ukrayna'yı savaş bataklığına çektiği iddia edilen ABD ile arasında istihbarat tartışması başladı.ABD Başkanı Joe Biden, Demokratların düzenlediği bir bağış etkinliğinde, Rusya-Ukrayna savaşının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olduğunu belirtti.Biden, 'Biliyorum birçok kişi benim abarttığımı düşünecek ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sınırı geçeceğine dair birçok verimiz vardı. Bu konuda hiç şüphemiz yoktu ancak Zelensky bunu duymak istemedi.' ifadesini kullandı.Biden'ın bu açıklamaları, Alman ZDF televizyon kanalına röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e hatırlatıldı.Zelensky, 'Ukrayna tarafının bir soru sorması gerekiyor ve bu sorunun hem birçok Avrupalı devlet başkanına hem de ABD Başkanı'na yöneltilmesi lazım. Ukrayna Devlet Başkanı olarak beni önceden dinleselerdi adil olurdu. Neye karşı uyardığımız duyulsaydı.' ifadesini kullandı.Bununla savaşın başlamaması için önleyici yaptırımları kastettiğini aktaran Zelensky, 'Karadeniz ile ilgili stratejimizin sunumu, bir partner ülke ile bir Karadeniz filosu oluşturmak. Bunu önerdik. Rusya'nın Karadeniz'i bloke edeceğini söyledik.' şeklinde konuştu.Zelensky, füze programı üzerine de konuştuklarını belirterek 'Bir yıl önce ifade ettim ve kendimizi korumak için ne gibi bir hava savunmasına ihtiyaç duyduğumuza ilişkin program sundum. Sorunuza doğru cevap budur.' ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın taleplerinin yerine getirilmediğini söyleyen Zelensky, 'Bana kulak verilseydi, Ukrayna'nın Rus işgalini durdurma şansı daha fazla olacaktı. Söz ettiğiniz sinyallerin hepsi farklıydı. Bakın, her şey öyle gerçekleşseydi, Ukrayna'yı herkes yarın kapsamlı bir işgal olacağı konusunda uyarsaydı, o zaman şu soru ortaya çıkıyor; Hava sahası neden kapatılmadı, bu işgal öncesinde neden bize silah verilmedi ve Rusya Devlet Başkanı'nı (Vladimir Putin) önceden durdurmak için neden geçici yaptırımlar uygulanmadı?' dedi.Dürüst olunması gerektiğini belirten Zelensky, “Biz buna (savaşa) kendimiz hazırlandık, başlangıçta bizi kimse desteklemedi ve şimdi bize destek verdikleri için tüm ortaklara minnettarım.” değerlendirmesinde bulundu.