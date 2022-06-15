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Taksim'de bitmeyen çile: Vatandaşları çileden çıkardı!

Taksim’de metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza olmamasına rağmen çalıştırılmazken, yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşıyor

Ekleme: 15.06.2022 - 09:16 Güncelleme: 15.06.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Göreve geldiği günden beri İstanbullulara eziyet çektiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, yürüyen merdiven ve asansörlerde de sınıfta kaldı. İstanbul'un en işlek yerlerinden Taksim'de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenlerin herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalıştırılmaması vatandaşları çileden çıkarıyor.



Merdivenleri kullanamayan yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Bazı yürüyen merdivenlerin sadece aşağıya inen kısmının açılması, yukarıya çıkılan kısmının ise kapatılması 'Vatandaşa özellikle eziyet mi yapılıyor' sorusunu akıllara getiriyor.



"KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL"

Metrelerce yükseklikteki mesafeyi yürüyerek çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise "Bu yapılan, görevin ihmalidir. İnsanlara bilerek eziyet çektiriyorlar. Engellisi var, yaşlısı var, çocuklu ailesi var. Bu insanlar bir eline çocuğunu, bir eline çocuk arabasını alarak merdivenleri kan ter içinde çıkmak zorunda kalıyor. Kapatılan merdivenlerde hiçbir uyarı yazısı yok. Tüm şikâyetlerimize rağmen kimsenin umurunda değil" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.
Taksim'de bitmeyen çile: Vatandaşları çileden çıkardı!
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