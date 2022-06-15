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Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!

Cinsel istismara uğrayıp nişanlanmak zorunda kaldığı kişi tarafından hunharca katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk cinayeti hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!
Ekleme: 15.06.2022 - 11:26 Güncelleme: 15.06.2022 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Gökçek'in ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer verildi.

Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!

Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen 'akıl sağlığı tam' raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!

İddianamede, sanığın eylemi öncesinde 'Uçakta bıçak gider mi' şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!

Sanığın, cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştiren sanığın, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtildi.

Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gökçek'in yargılanmasına 7 Eylül'de başlanacak.

Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!

OLAY
Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!

17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek, Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine konulmuş, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!

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Sıla Şentürk nişanlısı tarafından katledilmişti! İddianamede şok detay!
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