Savcıyı vuran Sevinç İnönü’nün yeğeni hakkında flaş karar!

Üsküdar Kandilli'de yaşanan korkunç olayda Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, balık tutmak için sahile gitti. Bir süre balık tuttuktan sonra biranda başına bir saçma isabet eden savcı büyük şok yaşadı. Nereden geldiği bilinmeyen saçma ile yaralanan Cengiz, hastaneye kaldırılırken konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Olay günü savcı Cengiz'in balık tuttuğu alanın yan tarafında Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Edip Efendi Yalısı olduğu ve savcının başına isabet eden saçmanın yalıdan ateş edildiği ortaya çıkmıştı. Yalının selamlık bölümünde Sevinç İnönü'nün yaşadığı öğrenilirken savcının başından vurulan saçmayı ise haremlik bölümünde yaşayan Sevinç İnönü'nün kardeşi Sevilay Mengenecioğlu ve ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Menfenecioğlu'nun ateşlediği öğrenilmişti.Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Burak Mengenecioğlu adli makamlarca dosyada raporda savcının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtilmesi, şüphelinin eylemi kasti olarak yaptığına dair yeterli delil bulunmaması gerekçeleriyle adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı. Ardından dosyaya yeni bir sağlık raporunun girdiği, yeni raporda müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığının açıklandığı belirlenerek savcılığın itirazı sonrası İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından şüpheli Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.Hakkındaki yakalama kararı sonrası yeniden gözaltına alınan şüpheli Burak Mengenecioğlu bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheli Burak Mengenecioğlu 'Basit yaralama' suçundan imza atma ve yurt dışına çıkamama şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.