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Ruslar gazı kesti! Almanlar kararı 'siyasi güdümlü' buldu!

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya tarafından teknik sorunlar bahane gösterilerek kesilen doğal gaz akışını, 'siyasi güdümlü' olarak nitelendirdi.

Ruslar gazı kesti! Almanlar kararı 'siyasi güdümlü' buldu!
Ekleme: 15.06.2022 - 19:07 Güncelleme: 15.06.2022 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Ruslar gazı kesti! Almanlar kararı 'siyasi güdümlü' buldu!
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesini değerlendirdi.

'TEKNİK DEĞİL SİYASİ BİR KARAR'
Robert Habeck, Rus gazının arz miktarının azalmasını “teknik” olarak haklı bir karar değil siyasi bir karar olduğu' izlenimine sahip olduğunu söyledi.

Ülkesinin yüksek doğal gaz fiyatlarına rağmen piyasadan gerekli miktarları alabildiğini belirten Habeck, gerektiğinde “devlet” olarak tedbirleri alacaklarını yeniledi.

GAZPROM GAZ SEVKİYATINI DÜŞÜRECEĞİNİ DUYURMUŞTU
Gazprom, dün yaptığı açıklamada Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, Yamal-Avrupa üzerinden sevkiyatların durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.

Bugün ise Gazprom, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yüzde 33 daha düşeceği uyarısında bulunuldu.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattına gaz tedarikin, 16 Haziran itibarıyla günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabileceğini bildirdi.

Bu arada, Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, doğal gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken, ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.

Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı bulunduğunu belirtiyor. Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine rağmen Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.
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