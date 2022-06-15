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Profesör de bunu yaparsa! İstanbul'da eşine dehşeti yaşattı

İstanbul'da özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee'nin (70), eşi Jae Lee'yi (62) günlerce öldüresiye darp ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan profesör hakkında, 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Profesör de bunu yaparsa! İstanbul'da eşine dehşeti yaşattı
Ekleme: 15.06.2022 - 10:05 Güncelleme: 15.06.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Profesör de bunu yaparsa! İstanbul'da eşine dehşeti yaşattı
Özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarıydı.

Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee, geçtiğimiz yıl 62 yaşındaki eşi Jae Lee ile birlikte üniversitenin yaz eğitim programı için Türkiye'ye geldi.

Üniversitenin Beyoğlu'ndaki apartında ikamet eden çift arasında 26 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Prof. Lee eşinin göğsüne birden fazla kez yumruk atarak, darp etti.

DİNLENE DİNLENE DÖVDÜ

Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli Lee, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekandan ayrılarak, aparatlarına gitti.

İddiaya göre eşini apartta saatlerce darp eden yaşlı adam, karısını bayıltana kadar eylemine devam etti.


SAATLERCE ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞ

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi.

Jae Lee'nin aldığı darbelerle vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Yaşlı kadın, eşinin kendisini öldüresiye dövdüğünü ifade etti.

Gözaltına alınan Profesör, ifadesinde eşiyle kavga ettiklerini kabul etse de darp olayını reddetti. Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee, ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA AÇILDI

Savcılık, Namkook Lee hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Eşini saatlerce darp ederek, vücudunda kalıcı yaralanmaya neden olarak hayati tehlike geçirmesine neden oldu.

Profesör Lee hakkında hakkında, 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. 7,5 yıla kadar hapsi istenen Profesör Lee, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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