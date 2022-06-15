On dokuz milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi!

Geçtiğimiz günlerde Avusturalyalı bilim insanlarından ilginç bir açıklama geldi.Kara delik bulduklarını açıklana birim insanları, buldukları deliğin her saniye Dünya büyüklüğünde alanı yuttuğu ifade edildi.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise bulunan kara deliğin uzayda belirli nicelikteki maddenin kendi içine doğru çöktüğü bir bölge olarak duyurdu.Kara deliğin bulunduğu bölgede yerçekiminin oldukça fazla olduğu belirtildi.Tespit edilen son kara deliğin etrafındaki ışık halesinin Samanyolu Galaksisi'nin ışığından 7000 kat daha parlak olduğu açıklandı.Bu sayede kaliteli ekipmana sahip amatör astronomlar tarafından da görülmesinin mümkün olduğu ifade edildi.Avustralya Ulusal Üniversitesi öncülüğünde yapılan çalışmada, New South Wales ve Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki teleskoplar ile bölgeyi incelediklerini söyledi.Çalışmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Christopher Onken, 'İnsanlar yaklaşık 60 yıldır bu tür keşifler yapmaya çalışıyor, ama bu kara delik büyük ihtimalle Samanyolu'na çok yakın olduğu için fark edilememiş olabilir. Zira Samanyolu'nda o kadar çok yıldız var ki tespit ettiğiniz tüm maddelerin takibini yapabilmek kolay olmuyor' şeklinde açıkladı.