Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Bir bölge o bitkiye karşı teyakkuza geçti

İngiltere’nin Manchester kentinde okul gezisine çıkan bir grup öğrenci beklenmeyen bir durumla karşılaştı. Gezide yer alan dört yaşındaki küçük kız, parkta oyun oynarken zehirli dev tavşancıl otuyla temas etti. Temas sonrası vücudunda yanık gibi yaralar çıkmaya başladı. Her yeri su toplayan talihsiz çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor. İngiltere’deki okullar velileri ve öğrencileri ülkeyi saran dev tavşancıl otuna karşı bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

İngiltere'nin Manchester kentinde okul gezisine katılan 4 yaşındaki kız öğrenci, parkta oyun oynarken dev tavşancıl otuna temas etti. İngiltere'nin en tehlikeli bitkisi olarak lanse edilen dev tavşancıl otu, temas edenlerin vücudunda büyük tahribatlara neden oluyor.Temas sonrasında talihsiz kızın vücudunda büyük yaralar çıkmaya ve su toplamaya başladı. Olay sonrasında apar topar hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki öğrencinin tedavisi sürüyor. Yaşananlardan sonra bölgedeki okullar velileri ve öğrencileri bitkiyi gördükleri yerde temas etmeden uzaklaşmaları için bilgilendirme yapmaya başladı.Okuldan yapılan açıklamada, 'Çocuklarımızdan biri ne yazık ki yarıyıl tatilinde bu bitkiyle temasa geçti ve ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Lütfen bahçenizde ve çocuklarınızla dışarıdayken bu bitkiye dikkat edin.' dendi.Ülkemizde de bulunan dev tavşancıl otu, toksinleri hücrelerin derinliklerine sızdığı için ciddi sağlık sorunlarına ve ciltte büyük tahrişe neden olabilir.Çok hızlı şekilde yayılan dev tavşancıl otu, aslında Avrasya kökenli bir bitkidir. 19. Yüzyılda otantik bitkilerin revaçta olduğu dönemde İngiltere'ye özel olarak getirildi. O dönemden sonra ülkede beklenmeyen şekilde yayılan bitki temas ettikten sonra aylar veya yıllar boyunca cilt tahrişine neden olabilir.