Öğrenci affı müjdesi! Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Haddini bil, sizin ağababalarınız da aynı kafadaydı

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:ÖĞRENCİ AFFI MÜJDESİ'Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. TBMM Komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde sizlere rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.Tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.İstanbul'un Fethi törenlerinde 560 bin vatandaşımızla bir araya geldik. İstanbul'u fethetmek kadar ona hizmet etmenin de önemli olduğunu ispatlamış bir kadroyuz.Efes-2022 tatbikatı vesilesi ile gittiğimiz İzmir'de muhattaplara gerekli mesajları tüm açıklığı ile ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan'ın bu figüranlığa isteyerek soyunmasıdır.Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: 'Yanlışta ısrar ederse bundan sonra da başına gelen bu olacak'Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Yanlışta ısrar ederse bundan sonra da başına gelen bu olacak. Biz bölgemizde ve dünyada küresel, siyasi bir güç olarak varlığımızı hep sürdüreceğiz. Onlar figüranlıktan öteye geçemeyecektir.CHP'YE SERT TEPKİSavunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez.Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESAJIİki ülkenin sokaklarında teröristler cirit atarken biz kapılarımızı mı açacağız? İsveç ve Finlandiya'da net adımlar atına kadar tavrımızdan taviz vermeyiz.TÜSİAD'A TEPKİEy TÜSİAD'ın başına gelen bey efendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın. Önce haddini bil. İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net adımlar atana kadar kararımızı değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. TÜSİAD böyle giderse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın.Bizden önceki yönetimlerin düştüğü hatalara düşmeyeceğiz. Aynı delikten bir daha ısırılmayacağız.Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır...Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki: 'Haddini bil, sizin ağababalarınız da aynı kafadaydı''VAN'DA ON BİNLERCE KONUT İNŞA ETTİK'Van'ı ayağa kaldırma, bu güzel şehrin insanlarına umut aşılama şerefine biz nail olduk. Altyapısından üst yapısına kadar hepsini biz yaptık. On binlerce konut inşa ettik. Erciş yine yanı şekilde güzel. Bunları hep iktidarımız yaptı. Tuşba aynı.Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız bölgedeki tüm şehirlerde benzer bir kıpardanma görüyoruz. Bitlis-Tatvan aynı şekilde... Orası da ayağa kalkıyor. Ciddi gelişmeler var. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız. 26 Ağustos'ta Anma Merasimleri'ni yaşamaya yürüyeceğiz.2023 SEÇİMLERİMilletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önmümüzdeki yıl bu aylarda yapılacak. Geri sayım başladı. Muhalefetin erken seçim istediği falan yok. Bizim ülkemizde muhalefet seçim falan istemez. Çünkü bunlar hiçbir sorumluluk istemeden konforunu yaşamayı isterler. Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın İzmir'in halini gördük. Herhangi bri altyapı çalışmaları yok. Olmadığı için bu felaketlerde; birisi Bodrum'da seyahatte, biri Eskişehir'de seyahatte, diğeri nerede olduğu belli değil. Bunlar dertli değil... Bunların millet için aşkınan koşmak gibi bir dertleri yok.Daha adayını zikredemeyenler derdinin millete hizmet olmadığını anlamak için öyle derin analizlere ihtiyaç yok.6'LI MASAYA TEPKİTarihi belli olan seçim için ortada adayları yok. Önce oturma sırasında anlaşabilirsek bir araya geleceğiz diyorlar. Şayet masanın etrafındakilerden biri arıza çıkarmazlarsa uzun listeyi biraz daha kısaltacağız diyorlar. Yabancı büyükelçilere sunacak ve onların icazet ve kararlarını bekleyeceğiz diyorlar.6'lı masa adaylarını açıklamayamama sebebi olarak 'yıpranma'yı bahane ediyor. Bu nasıl aday ki; ismi açıklanır açıklanmaz yıpranıyor. Bu nasıl aday ki; güneşi görünce eriyen buz misali itibar kaybediyor.'YA ADAYLIĞINI AÇIKLA YA DA ADAYINI'Kılıçdaroğlu, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. Kürsü yumrukluyor. Düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri kendisine biz kararımızı verene kadar 'Sen otur oturduğun yerde' dediler.Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun. Biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya mert ol, adaylığını açıkla veya adayını açıkla. Allah'ın izniyle iktidarda olduğumuz müddetçe, kimse bu ülkenin vatandaşlarını meşrebi, kimliği, siyasi görüşü nedeniyle ötekileştiremez.Biz sabırla ve azimle çalışacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız. Milletimiz onlar hakkındaki nihai kararını Haziran 2023'te verecektir.'DOKUNULMAZLIĞI SÜRATLE KALDIRILMALI'Şimdi, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan milletvekili ve yanındaki milletvekillerinin, geçmişte hangi provokasyonlara alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası kabarık. Bu ihanetin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırılması ve bu kutlu çatı altında yer almasının mümkün olmadığını AK Parti olarak biz ortaya koyuyoruz. Meclis'in bu konuda üzerine düşeni yapacağını biliyoruz.Başkan Erdoğan'dan Kadıköy'de polise saldıran vekil hakkında flaş açıklama 'Dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı'ÖNEMLİ OLAN BU KÜRESEL DALGA DİNDİĞİNDE HANGİ KAZANIMLARA SAHİP OLACAĞIMIZÇiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi girdilerindeki artışın farkındayız. Alım fiyatlarını yüksek tutmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Karadeniz'deki doğalgazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki artışlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak artıştan anında etkileniyoruz. Önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır.'BUĞDAY KRİZİNİ ÇÖZMEK İÇİN YOĞUN GAYRET SARF EDİYORUZ'Buğday krizini çözmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil .Temel ihtiyaçlar kapsamındaki hububatı üretmek konusunda hiçbir sıkıntımız yok.Enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için de çalışıyoruz. Pazartesi günü Filyos'ta bu yönde önemli bir adım attık. Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir.'Büyüme her şey değildir' diyor TÜSİAD'ın şu anki başkanı... 'İhracat endeksli bir büyüme her şey değildir' diyor. Büyüme ve ihracat olmasa sen ayakta duramazsın. Bütün bunlar hep CHP ağzı. Sadece ithalat seni bitirir batırır.Be zavallı bizim kurumlarımızda akademisyenlerimizin olmadığını sana kim söylüyor...Sanayi üretimi yine bekleneni aştı. İhracatımız rekorlar kırıyor. Ulaşabildiğimiz herkese yeter ki ihracat yapın, istihdamı artırın diyoruz. Sürekli yeni programlar devreye alıyoruz. Tüm imkanları seferbver ederek her bir insanımızın derdiyle dertleniyoruz. Yılbaşında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. Önümüzdeki şubat martla birlikte enflasyon da önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların insanlarımızın hayatlarındaki etkilerini göreceğiz.'