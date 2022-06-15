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Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Levent Göktaş her yerde aranıyor

Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan, 8 şüpheliden 4’ü emniyette sorgulandı. İfade işlemleri tamamlanan 8 zanlıdan 4’ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimler arasında Enver Altaylı ile bağlantılı Osman Tuncer’in de olduğu öğrenilirken, dönemin Özel Kuvvetler MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş’ın kurulan özel ekip tarafından heryerde arandığı öğrenildi.

Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Levent Göktaş her yerde aranıyor
Ekleme: 15.06.2022 - 14:19 Güncelleme: 15.06.2022 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Levent Göktaş her yerde aranıyor
Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin dosya, katil zanlılarından ihraç edilen asker Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanması sonrasında yeniden açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun soruşturmasında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirilerek ifadesinin alınmasının ardından yapılan ilk operasyonda, Bozkır'la birlikte emekli asker Mehmet Narin tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyonda ise hakkında gözaltı kararı verilen 9 isimden birinin de FETÖ'nün 2 numarası olan firari Mustafa Özcan'ın özel kalemi Memiş Aytekin'in de suikasta katıldığı iddia edilen askerlerle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden Emekli asker Bülent Kutsal, Emekli asker Tan Dervişoğlu, Emekli asker Altan Bora ve Enver Altaylı ile bağlantılı Osman Tuncer'in emniyetteki sorguları tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 4 şüpheli, soruşturmayı yürüten Terör suçları soruşturma bürosundaki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

LEVENT GÖKTAŞ'I ÖZEL EKİP ARIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin ile Mustafa Özcan'ın o dönem özel kalem ve şoförlüğünü yapan Memiş Aytekin'in gözaltı sürelerinin uzatıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan suikastin kilit ismi olduğu belirtilen dönemin özel kuvvetler MAK alay komutanı Mustafa Levent Göktaşın yakalanması için özel ekip oluşturulduğu ve her yerde arandığı öğrenildi.
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Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Levent Göktaş her yerde aranıyor
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