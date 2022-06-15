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Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

Üsküdar’da bir dükkan içerisinde bulunan cins köpeği çalan kadın, iş yeri sahibinin durumu fark etmesiyle yakalandı. Köpeği çalan komşu kadın, yakalanacağını anlayınca önce köpeğin boğazını sıktı ardından sahibine saldırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 15.06.2022 - 11:54 Güncelleme: 15.06.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'
Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi.

İddiaya göre, Aylin Aydoğdu isimli genç kadın, kendine ait işyerinde çalıştığı esnada malzemeb almak üzere dükkanın arka bölümüne geçti.

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

O sırada dükkana giren bir mahalle sakini, Aydoğdu'nun dükkan içerisinde bulunan cins köpeğini çalarak, kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla köpeğinin çalındığını gören Aydoğdu, şüpheli kadının peşinden koştu.

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

Aydoğdu'nun peşinden koştuğunu fark eden şüpheli şahıs, önce çalmaya kalktığı köpeğin boğazını sıktı ardından kendisini yakalayan hayvan sahibine saldırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

'KEDİLERİNE DE EZİYET EDİYORMUŞ'
Darp raporu alarak konuya ilişkin şikayetçi olduğunu belirten hayvan sahibi Aylin Aydoğdu, 'Ben dükkanıma ait arka bölümde çalışırken bir kadın dükkanıma giriyor ve köpeğimi çalıyor.

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

O esnada müşteriler durumu fark edince hemen bana haber verdi. Ben de şahsın peşinden koştum ve yakaladım. Köpeğimin boğazını sıkıyordu.

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

Aramızda bir arbede yaşandı ve köpeği almayı başardım. Köpeği elinden alınca kadın koşarak uzaklaşmaya başladı. Polis çağırdık. Köpeğimi çalan şahsı bütün mahalle tanıyor.

Herkesle bir sorun yaşıyor. Nedense kimse bir şey de yapamıyor. Ayrıca şahsın evinde 2 tane de kedisi var. Komşuların söylediğine göre onlara da eziyet ediyormuş' dedi.
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