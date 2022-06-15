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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu da polise yumruk atan DBP’li Saliha Aydeniz’i kınayamadı! İki kelimelik yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, DBP Milletvekili Saliha Aydeniz’in polise yumruk attığı görüntüler soruldu. DBP’li Saliha Aydeniz’i kınamaktan çekinen Kılıçdaroğlu, sadece “Doğru değil” demekle yetindi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Kadıköy’de yaşanan olaylarda Abdullah Öcalan lehine atılan sloganları görmezden gelmiş, polis memuruna yumruk atan Saliha Aydeniz’in adını bile anmamıştı.

Ekleme: 15.06.2022 - 15:10 Güncelleme: 15.06.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Kadıköy'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenleyen ve polisimize yumruk atan DBP'li vekil Saliha Aydeniz'e toplumun birçok kesiminden büyük bir tepki geldi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayla ilgili CHP'den ise kaçamak açıklamalar gelmeye devam ediyor.


KILIÇDAROĞLU "DOĞRU DEĞİL" DEMEKLE YETİNDİ!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da polise yumruk atan DBP'li milletvekili Saliha Aydeniz'i kınayamadı. Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili bir basın mensubunun sorduğu soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Doğru değil" demekle yetindi.


Kılıçdaroğlu, "Güvenlik güçlerine yumruk atmak, güvenlik güçlerine saldırmak doğru değildir. Bunu bir milletvekilinin yapması doğru değildir, kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK DA KINAMAMIŞTI

Öte yandan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün MYK Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Kadıköy'de yaşanan olaylara değindi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganları görmezden gelen Faik Öztrak, polis memuruna yumruk atan HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'i kınamak yerine "Milletvekili ya da herhangi biri… Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez." ifadelerini kullanmakla yetindi.

Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimizi kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket ederler. Milletvekili ya da herhangi biri… Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez."
Kılıçdaroğlu da polise yumruk atan DBP’li Saliha Aydeniz’i kınayamadı! İki kelimelik yanıt
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