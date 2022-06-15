İzmir Depremi davalarında şok karar! 5 sanığa hapis cezası...

İzmir'de yaşanan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği binalarla ilgili davalarda yeni gelişmeler yaşanıyor. İzmir'de yıkılan ve 11 kişinin vefat ettiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı. 5 sanığa hapis cezası verilirken 6 sanık beraat etti.