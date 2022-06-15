Hamile kadın ve eşine kabusu yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlere şok!

İstanbul Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan ve saldırıya uğrayan Ayfer Bahçıvan'ın telefonuyla kaydettiği olayda, Seydioğlu Baklava'nın sahipleri olan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle Bahçıvan çiftinin otomobilinin önünü kesmişti. Arabada 7 aylık hamile olan Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'a saldıran kardeşler aracın aynalarını tekmeleyerek kırmıştı. Olayın ardından göz altına alınan kardeşler adli makamlarca tutuklanmış, haklarında 3 ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.CEZALARI ERTELENMİŞTİİstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 18 Haziran 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme, Hasan ve Hüseyin Sel kardeşleri, 'Hürriyeti tahdit' suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklar hakkında ayrıca, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan da 10 ay hapis cezası verilmiş, ancak verilen bu ceza ertelenmişti.İSTİNAF YEREL MAHKEME KARARINI BOZMUŞTUDosya, tarafların itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. 25. Ceza Dairesi ise görüntülere göre Hüseyin Sel'in, ağabeyi Hasan Sel'i sözlü olarak uyardığı ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalıştığı, bu nedenle Hüseyin Sel'in suçlarının ne şekilde oluştuğunun, hangi gerekçe ile hangi delile üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığı ve cezalarda şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını belirterek sanıklar hakkında verilen cezayı bozma kararı aldı.YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTILARİstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından dava yeniden yerel mahkemede görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ile taraf avukatları katıldı.ABİSİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİSanık Hüseyin Sel savunmasında, 'Benim aracımdan inmemin asıl sebebi, müştekilerin benim aracıma arkadan çarpmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Kimsenin arabasının önünün kesmeye yönelik bir davranışım bulunmamaktadır. Her insan gibi ben de arabama kast ya da taksirle dahi olsa arkadan çarpıldığında inip, çarpan şahısla konuşmak istedim. Müştekilere yönelik herhangi bir haksız eylemim bulunmamaktadır. Abime yönelik ise engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum. Sözlerimle, abimin davranışlarını önlemeye çalıştım' dedi. Sanık Hasan Sel ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.'ZARAR VERMEK İSTEDİKLERİ AÇIK VE NETTİR'Müştekilerin avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan 'Videonun ilk anında sanıkların aracı durmuş şekilde ve kapılar açık, bu sırada önleri de boş. Müştekilerin yolunun engellendiği açık ve net.Raporda da bu husus yazılıdır. Burada öndeki aracın sürücüsü Hüseyin Sel olduğu için özgürlüğü kısıtlama suçunu işleyen asıl kişi zaten Hüseyin Sel'dir. Bu olayda tam tersine zarar vermek istiyorlar. İstinaf Mahkemesi bunu neden bozma sebebi yaptı biz bunu anlamıyoruz. Sanıkların cezalandırılmalarını istiyoruz' ifadelerini kullandı.24 YIL 6 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİDuruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, otomobili sanıklardan Hüseyin Sel'in kullandığını ve müştekilerin aracına doğru hamle yaptığını, sanıkların, boş olan yolda herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıkları ve araçlarını durdurup, müştekilerin araçlarına doğru hamle yaptıkları belirterek, her iki sanığın da, 'Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.Ayrıca mütalaada sanıklar için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması istendi. Mahkeme ise davayı erteledi.