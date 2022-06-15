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Görevden alınan CHP’li Başkanın rüşvet listesi... Vatandaşı haraca bağlamış!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kuzeni Özgür Erbil'in savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının yankıları sürerken, Bu kez başkanın kurduğu rüşvet tarifesinin detaylarına ulaşıldı.

Ekleme: 15.06.2022 - 15:30 Güncelleme: 15.06.2022 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Öz'ün imar projelerinin meclisten geçmesi için adeta vatandaşı haraca bağladığı ortaya çıktı.

Görevden alınan CHP’li Başkanın rüşvet listesi... Vatandaşı haraca bağlamış!

Çan İlçesi'nde Belediye Başkanı Bülent Öz'ün bir şirketten temizlik ihalesi karşılığında 3 milyon lira değerinde daire aldığının, kuzeni Özgür Erbil'in belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet ve mobilya faturalarını ödettirdiğinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Görevden alınan CHP’li Başkanın rüşvet listesi... Vatandaşı haraca bağlamış!

AYRINTILI RÜŞVET TARİFESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye gönderilen müfettişler belediyenin geriye dönük tüm ihalelerine incelemeye alırken, Başkan Öz'ün uzun bir süredir belediyede 'Rüşvet tarifesi' uyguladığı da elde edilen belge ve banka hesap hareketleriyle tespit edildi.

Görevden alınan CHP’li Başkanın rüşvet listesi... Vatandaşı haraca bağlamış!

İMAR REVİZYONU İÇİN İHALEYE ÇIKTI

Çarpıcı ayrıntılarda iddiaya göre Çan Belediyesi, 2019 yılının 11. Ayında 260 bin TL bedelle 'Çan İlçesi Merkezi ve Bağlı Mahallelerde Halihazır Yapım İşi', yine aynı yıl ve aynı ayda 252 bin Tl bedelle 'Çan İlçesi Merkezi ve Bağlı Mahallelerde 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulamaya İmar planı Hazırlanma işi ' ve aynı yılın 12. Ayında 'Kentsel Tarım ve Mimari Avan Projelerinin Hazırlanması işini 285 bin TL bedelle Ankaralı bir firmaya verdi.

Görevden alınan CHP’li Başkanın rüşvet listesi... Vatandaşı haraca bağlamış!

LİSTE HAZIRLANDI

İhaleyi alan firma proje çalışmalarına başlarken, Çan Belediyesi'de şehir de imar değişikliği yada projesinde revizyona gitmek isteyen vatandaşların listesini hazırladı. İddiaya göre Başkan Öz, 12 kişilik listede projenin büyüklüğüne bağlı bir rüşvet tarifesi hazırladı. Listeye göre yeşil alanı imara açmak için 225 bin, bin 500 metrekare alanın imara açılması için 200 bin, kat artışı için 120 bin, emsali 0.25 iken 1.20 ye çıkarmak için 175 bin TL, imara açık olmayan bölgenin imara açılması için 200 bin, park parselinin konuta çevrilmesi için 50 bin istendiği belgelerle ortaya çıktı. Listede bazı kalemlerdeki rüşvet tarifelerinin başkan tarafından arttırıldığı da belirlendi.

Görevden alınan CHP’li Başkanın rüşvet listesi... Vatandaşı haraca bağlamış!

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in belediye hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından hakkında soruşturma başlatılan Belediye Başkanı Bülent Öz ve beraberindeki 3 kişi irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında ' Kuzenim ihale istedi, vermeyince iftira attı' diye açıklama yapan Belediye Başkanı Öz'ün 2019 yılından buyana sadece doğrudan temin yöntemiyle kuzenine 1.5 milyon liralık iş aktardığı ortaya çıkarken, tüm kirli işlerini de kuzeni Özgür Erbil'e yaptırdığı belirlenmişti. Başkan Öz'ün temizlik ihalesi karşılığı firmadan 3 milyon lira değerinde ev aldığı, tüm özel harcamalarını belediyeye fatura ettirdiği belirlenmişti.

Görevden alınan CHP’li Başkanın rüşvet listesi... Vatandaşı haraca bağlamış!

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Mülkiye Teftiş Kurulu tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için Başkan Öz'ü geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Görevden alınan CHP’li Başkanın rüşvet listesi... Vatandaşı haraca bağlamış!
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