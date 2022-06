Geçmişi de hareketi kadar kirli! İşte polise yumruk atan terör destekçisi Saliha Aydeniz'in işlediği suçlar...

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya vurduğu ağır darbeler ve Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan alçaklara yönelik olası hareket HDP'yi adeta tutuşturdu. Kandil'den gelen talimatlarla Türkiye'yi karıştırmak için sokağa inmeye çalışan HDP'li isimler geçtiğimi haftasonu bir skandala imza attı.SALİHA AYDENİZ POLİSE YUMRUK ATTIKadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemek için yürüyen 27. dönem HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz bir polisimizeyumruk salladı."KALLEŞLİK NAMUSSUZLUK KANI BOZUKLUK"Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün terör destekçisi Saliha Aydeniz'in ve HDP'li isimlerin imza attığı rezilliğe sert tepki göstererek, "Kalleşlik, namussuzluk" ifadelerini kullandı.Erdoğan şunları söyledi:"Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk ve demokrasi içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dört vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları, provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur."BEDELİNİ YARGI ÖNÜNDE ÖDEYECEK"Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargıönünde muhakkak ödeteceğiz. Kim ne derse desin, hangi çirkefliği yaparsa yapsın Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır. Bugün ülkemiz,bölgesindeki ve dünyadaki her gelişime kendi penceresinden bakıyor, kendi menfaatlerine ve hedeflerine göre eğer tavır geliştirebiliyorsa her alanda verdiği işte bu mücadelesayesindedir.""DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"Terör destekçisinin alçaklığına bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gelmişti. Şentop, "Haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmedilir." ifadelerini kullandı.AYDENİZ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTIİşte Aydeniz'in imza attığı rezillikler;Aydeniz, Halk Sağlığı Komuta Merkezi'nde hemşireyken, PKK'lı teröristlere yardım ettiği ortaya çıkmıştı. Aydeniz hakkında, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2008/125soruşturma sayılı "suçu ve suçluyu övmek" suçundan kapalı dosya bulunuyor.TERÖR PROPAGANDASIMilletvekili olduktan sonra da sürekli terör örgütüne destek eylemlerine katılan Aydeniz hakkında, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Gaziantep, Batman ve Bitlis Terörle Mücadele ŞubeMüdürlüklerince "PKK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında işlem yapıldı.TERÖRİST CENAZESİNE KATILDIAydeniz, 25 Temmuz 2018'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen Hevidar Türk isimli PKK'lı teröristin cenazesine de katıldı. 23 Eylül 2018 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Yunus Atkık isimli teröristin cenazesinde yer aldı.TERÖRİST CENAZESİNİ TESLİM ALDITeröristbaşı Öcalan'a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla 1 Mart 2019 tarihinde açlık grevine başlayan ve cezaevinde intihar eden Zülküf Gezen isimli terör örgütümensubunun 18 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Havalimanı'ndan cenazesini teslim alan grup içerisinde yer aldı.14 Şubat 2019 tarihinde Van'da HDP organizesinde, "PKK destekçisi Leyla Güven'in açlık grevine destek vermek" amaçlı izinsiz gösteriye katıldı.POLİSİ ISIRDIBu sırada, çevrede güvenlik önlemi alan bir kadın polis memurunun kolunu ısırmak suretiyle hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu.YARALAMABu nedenle hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma açıldı.ŞEREFİ ÜZERİNE ETTİĞİ YEMİNİ ÇİĞNEDİMilletvekilliğinden çok PKK üyesi olarak örgüt propagandası yapan Aydeniz, 24 Aralık 2020'de de HDP Silopi İlçe Teşkilatı parti binası önünde sözde ulusal Kürt birliği konulu basınaçıklamasına da katıldı.Aydeniz, bu açıklama sırasında da PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atarken görüntülendi. Yani karşımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, "Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü" üzerine Anayasa'ya sadakat konusunda namusu ve şerefi üzerine yemin eden bir milletvekili değil, verdiği sözü tutma niyetinde olmayan bir PKK terör örgütü üyesi var.