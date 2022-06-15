Emine Erdoğan 'Ekolojik Sanat' sergisini ziyaret etti!

Emine Erdoğan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile birlikte tarihi Ankara Kalesi'nde bulunan Ankara Valiliği İz Ankara El Sanatları ve Tasarım Merkezi'ne gelerek, iğde ve andız ağacından üretilen boncuklardan tasarlanan takılar ile merkezde üretilen dekoratif ürünlerin yer aldığı 'Ekolojik Sanat' adlı sergiyi gezdi.Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt'tan sergideki eserlerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, ürünleri yapan sanatçılarla da sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Daha sonra cam, takı, dokuma ve misafir sanatlar atölyelerini ziyaret eden Erdoğan, ebru sanatından manzara tablosu yapan Sevim Sağdıç'ın çalışmasını izledi. Erdoğan, sanatçı Neriman Şahin'in yaptığı yağlı boya tablonun küçük bir bölümünü boyadı. Ziyaret sonrası Vali Vasip Şahin, Emine Erdoğan'a ağaç yakma sanatıyla yapılan portresini ve Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin dokunmasıyla oluşturulan şal hediye etti.Emine Erdoğan daha sonra yaklaşık 40 sanatçının 30 atölyede çalışmalarını sürdürdüğü, Ulucanlar Cezaevi'nde bulunan Sanat Sokağı'na gelerek atölyeleri gezdi. Burada sanatçılarla sohbet eden Erdoğan, atölyelerde yapılan eserleri inceledi.Ardından Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin, Ulucanlar Cezaevi Mahkum Yemekhanesi'nde açılan yıl sonu sergisini gezen Erdoğan, belediyenin 23 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaklaşık 42 branşta yapılan ürünleri inceleyerek, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve kurs eğitmenlerinden ürünler hakkında bilgi aldı.Özellikle epoksi, makrome, el örgüsünden yapılan oyuncaklar ile atık gazeteler ve mısır koçanlarından yapılan ürünlere ilgi gösteren Erdoğan, 'Gerçekten takdire şayan ürünler meydana getirmişler. Geri dönüşüm, hatta ileri dönüşüm denilebilir bunlara. Benim Sıfır Atık Projemin de destekçileri kendileri, çok teşekkür ediyorum. Bunlardan başka projeler de çıkarabilirler, hanımlar bu konuda çok becerikliler' dedi.