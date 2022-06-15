Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye 'yol' yaptı! CHP'den istifa mı edecek?

Muhalefetin 2023'e giden süreçte 'adaylık' için giriştiği oyun ve pazarlıklara her geçen gün yenisi ekleniyor. Son bomba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açık savaş veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Ekrem İmamoğlu’nun, 2 günlük şehir dışı programı için Başkan vekaletini CHP’li Hüseyin Aksu’dan alıp İYİ Partili Akın Gürkan’a vermesi CHP'yi karıştırdı. Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçerek 2023 için tutuşacağı pazarlığın yeni adımı olarak yorumlandı.

Muhalefet 2023'e giden süreçte aday belirleme sancısı çekerken her gün yeni bir oyun ve pazarlık açığa çıkıyor.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YENİ HAMLE



Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile tutuştuğu pazarlık kulislere yansırken Ekrem İmamoğlu masadan ayrılacağı konuşulan Meral Akşener'in daha da desteğini almak için ilginç bir hamle

yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 11 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde İstanbul dışına çıkma akrarı aldı. İmamoğlu, il dışına çıkması nedeniyle yerine

daha önce vekalet eden ve 'Başkan Yardımcısı olarak' görevlendirilen CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Akın Gürkan'a vekalet verdi.



İlgili makamlara gönderilen yazıda, "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yürütülecektir" ifadelerine yer verildi. Görevin CHP'li Aksu'nun yerine İYİ Partili Gürkan'a verilmesi özellikle CHP'liler tarafından

tepkiyle karşılandı.



Eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil

demek ki." dedi. Sağ ayrıca "Vekaleti İYİ Partili üyeye vermiş. Bence CHP İBB grubuna hakarettir" diye ekledi.



AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA



Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde belediye başkanlarını yarış dışında bırakmak için yaptığı hamleler ve "Belediye başkanları işlerine bakmalı" şeklindeki çıkışları Meral

Akşener'i rahatsız etmiş ve Akşener anket oyunları ile adını ön plana çıkarmıştı.



İMAMOĞLU YOLUNU İYİ PARTİ'YE ÇEVİRDİ



Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile giriştiği pazarlık sonrası Ekrem İmamoğlu daha önce yakın ilişkiler kurduğu HDP'den rotayı İYİ Parti'ye çevirdi



İmamoğlu kendisini Fatih Sultan Mehmet'e benzeten ve "Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesir gördük" diyen Meral Akşener'in desteğini tamamen arkasına almak için 'vekalet'

hamlesini yaptı.



CHP'DEN İSTİFA EDEBİLİR



İmamoğlu ilerleyen süreçte CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılarak "Ben başbakan olmak istiyorum" diyen Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmayı hedefliyor