CHP'li İBB'nin zabıtasından otopark gerginliği!

Üsküdar Salacak Sahilinde bulunan ve mülkiyeti Üsküdar Belediyesi'ne ait olan otopark alanı İSPARK'a kiralanmış, belirli dönemlerde ise etkinlik alanı olarak kullanılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise herhangi bir yazılı bildirim göndermeden başka bir proje için kullanacağını belirterek alanda hak iddia etti. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda İBB zabıta ekibi otoparka gelerek alanı boşalttı. Yaşanan olayın ardından Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri de olay yerine gelince taraflar arasında arbede yaşandı. Çok sayıda çevik kuvvet polisi çıkan arbedeyi önlerken çevrede güvenlik önlemi aldı.'ALANI İBB'YE OTOPARK OLARAK DEVRETTİK'Yaşanan olaya ilişkin konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, 'Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Üsküdar nüfus itibariyle İstanbul'un en yoğun nüfusunu barındıran aynı zamanda günde 1,5 milyon insanın hareketli olarak kullandığı bir ilçe. Biz bu alanı İBB'ye otopark olarak devrettik. Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu.Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı. Farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendik. Tesisimiz hemen yan tarafında Nevmekan ve Hanım Sultanlar Müzemizin olduğu bir alan. Kullanım yetkisi zaten Üsküdar Belediyesi'nde. Biz burayı İBB'ye otopark kullanımı için verdik. Malum İstanbul'un büyük sorunlarından biri otopark problemi. İnsanlar buraya aracını bırakıp, işlerini hallediyor. Bu nedenle amacı doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Biz burada şantiye görmek istemiyoruz. Daha doğrusu ne yapılacağını da bilmiyoruz' diye konuştu.Üsküdar Belediyesi de konu ile ilgili bir açıklama daha yaptı.15.06.2022 (Bugün) sabah saatlerinde Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi'ndeki Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil ve Hanım Sultanlar Müzesi'nin bulunduğu mekânların otoparkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin işgali ve sonrasında yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur.Aynı zamanda İstanbul valiliği ve Üsküdar Belediyesi tarafından bayram törenlerinin de yapıldığı alan birkaç yıl önce Üsküdar Belediyesi tarafından, ilçedeki otopark sıkıntısı nedeniyle ‘iyi niyet' çerçevesinde İspark'ın kullanımına verilmiştir. Bu süre içerisinde alanın tüm geliri de İspark tarafından tahsil edilmiştir.Hal böyle iken dün gece geç saatlerde İBB Zabıtaya bağlı görevliler otopark alanına gelerek, sabah alanı bir proje için kapatacaklarını söylemişlerdir. Üsküdar Zabıta Müdürlüğü görevlileri ise kararın doğru olmadığı ve sabah üst makamların aralarında görüşerek çözüme kavuşturulmasının daha doğru olacağını ifade etmişlerdir. İki tarafın konu hakkında uzlaşması üzerine ekipler karşılıklı olarak alanda beklemeyi tercih etmişlerdir.Ancak sabah saatlerinde verilen söze rağmen İBB Zabıta ekipleri yanlarında getirdikleri demir ve saclarla otopark alanını kapatmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Üsküdar Zabıta Müdürlüğü yetkilileri yapılmaya çalışılan işin doğru olmadığını ve durdurulması gerektiğini söylemişlerdir. Bunun üzerine otopark alanını 300'den fazla zabıta görevlisi ve araçlarla hukuksuzca işgal eden İBB zabıta görevlileri doğan gerginlikte Üsküdar Zabıta ekiplerine alenen biber gazlarıyla saldırmışlardır. Zabıta yönetmeliğine göre zabıtanın biber gazı kullanması kesinlikle yasal değil ve yasaktır. Biber gazlı saldırılar sonra Üsküdar Belediyesine bağlı 3 zabıta görevlisi yaralanmış, Üsküdar Zabıta amirlerinden Kubilay Ay ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.İBB BU BİBER GAZLI SALDIRISI VE İŞGAL GİRİŞİMİYLE HİÇ BİR YASAL, KANUNİ, MÜLKİYET HAKKI, TAPUSU OLMADAN ALANI İŞGAL ETMEYİ, KAMUNUN KULLANIMINA KAPATMAYI DENEMİŞTİR.Her zaman gerginlikten beslenen bir zihniyetin uzantısı bir anlayışla uzun yıllardır devlet törenlerinin gerçekleştirildiği alanın İBB Zabıta ekipleri tarafından işgal edilmek istenmesi ve Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta görevlilerine yasak olduğu halde biber gazlarıyla saldırılmasını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.