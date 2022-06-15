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CHP'li Çankaya Belediyesi altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı!

Ankara'da CHP’li Çankaya Belediyesi, altı yıl önce temelini atıp bir türlü tamamlayamadığı Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatına 'yeniden' başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından "Yakında inşaatına başlayacağımız" ifadesiyle yeni projeymiş gibi duyurdu.

CHP'li Çankaya Belediyesi altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı!
Ekleme: 15.06.2022 - 12:18 Güncelleme: 15.06.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Çankaya Belediyesi altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı!
Bundan tam altı yıl önce, 30 Kas 2016'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Ankara Çankaya'da, Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni düzenlendi.

CHP'li Çankaya Belediyesi altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı!

CHP'li Çankaya Belediyesi, 7 Aralık 2017'de yaptığı paylaşımda da projenin inşasının devam ettiğini duyurdu. 'Belediyemiz yatırımlar döneminin en büyük projesi olan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşası hızla devam ediyor. Türkiye'nin ikinci, Ankara'nın en büyük kültür merkezi olma özelliğine sahip olacak merkezimiz, Başkentin sanat yaşamına kalite katacak' ifadesini kullandı.

CHP'li Çankaya Belediyesi altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı!

İNŞAATINA YENİDEN BAŞLANDI
Ancak aradan geçen senelere rağmen proje bitirilemedi. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen, dün (14 Haziran) bir tweet atarak kültür merkezinin yapımına başlayacaklarını duyurdu. Projeyi 'Yakında inşaatına başlayacağımız Atatürk Kültür Merkezimiz' ifadesiyle yeni yapılıyormuş ilan etti.

CHP'li Çankaya Belediyesi altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı!
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CHP'li Çankaya Belediyesi altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı!
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