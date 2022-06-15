Büyükçekmece'deki E-5 yolunu inekler kitledi

E-5'te yola çıkan inekler, trafiğin aksamına sebep olurken şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu ile görüntüledi.

Önceki gün E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkisi Beylikdüzü istikametinde ilginç bir olay yaşandı.Yan yolda otlatıldığı söylenen inekler bariyerleri aşarak trafiğe çıktı.Yan yol boyunca emniyet şeridinden seyreden inekler ara ara da yola çıktı.Kaza yapmamaya çalışan araç sürücüleri de yavaşlayınca trafikte aksamalar meydana geldi. Yaşanan anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla olanları kaydetti.